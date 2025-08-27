Víctimas mortales del tiroteo en escuela católica de Minneapolis tenían 8 y 10 años

La policía de Minneapolis confirmó los dos fallecidos en el tiroteo en la Escuela Católica Annunciation son dos menores de edad, eran un niño de 8 años y otro de 10. El trágico suceso, que tuvo lugar durante la primera semana de clases, dejó a otras 17 personas heridas, 14 de ellas niños.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, informó que el ataque se produjo poco antes de las 8:30 a.m. El hombre, cuya edad se estima en unos 20 años, se aproximó al edificio y disparó un rifle a través de las ventanas de la iglesia, donde los alumnos y feligreses se encontraban en misa.

Asimismo, O’Hara calificó el trágico hecho como “un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que celebran su culto”.

Agentes del orden se reúnen frente a la escuela de la Iglesia de la Anunciación en respuesta a un tiroteo masivo reportado este miércoles. (Foto: Abbie Parr/ AP)

Sospechoso estaba fuertemente armado

El agresor estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola, y las autoridades creen que usó las tres armas. El jefe de policía señaló que se dispararon decenas de rondas de munición.

Un estudiante de quinto grado, de 10 años, que se identificó como Weston, relató al medio local, KSTP, su experiencia. El niño se encontraba sentado cerca de un vitral por donde el atacante disparó. “Estaba justo a mi lado. Estaba como a dos pies de la vidriera. Así que los disparos fueron justo a mi lado”, declaró Weston.

El menor indicó que él y sus compañeros de clase se escondieron de inmediato debajo de un banco mientras continuaban los disparos. Según su testimonio, uno de sus amigos fue alcanzado en la espalda.

“A mi amigo le dieron en la espalda. Lo llevaron al hospital”, dijo Weston. “Tenía mucho miedo por él, pero creo que está bien”.

Weston también compartió su temor de no volver a ver a su madre, quien esperaba afuera de la iglesia cuando el tiroteo comenzó. “Tenía miedo de no poder verla porque no sabía qué estaba pasando. Estaba en shock”, afirmó el niño.

Entretanto, el autor del tiroteo, cuya identidad no se ha dado a conocer, murió después de protagonizar la balacera por una herida de bala autoinfligida.

Con información de ABC News

Sigue leyendo:

– Gobernador de Illinois a Trump ante plan para desplegar Guardia Nacional: “No vengas a Chicago”

– Varias universidades en todo el país reciben amenazas de tiroteo mientras se reanudan las clases

– Dos muertos baleados en pocas horas en misma zona en Nueva York a plena luz; repartidor de Amazon herido