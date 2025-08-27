Jennifer Lawrence se convertirá en la actriz más joven en recibir el Premio Donostia

Esta semana el Festival Internacional de Cine de San Sebastián ha confirmado que entregarán en esta edición el Premio Donostia a Jennifer Lawrence. Este es un premio honorífico que el festival entrega desde el 1986.

Lawrence se convertirá en la actriz más joven en la historia en recibir este reconocimiento. Hay que recordar que tiene 35 años, pero en su carrera ha logrado obtener muchos triunfos, desde reconocimientos hasta la popularidad mundial por interpretar icónicos personajes,

El Festival de San Sebastián se celebrará desde el 19 hasta el 27 de septiembre, y Lawrence recibirá el premio honorífico el viernes 26 de septiembre en el Auditorio Kursaal, en San Sebastián, España. Tras la ceremonia, se proyectará ‘Die My Love’, la cual protagoniza.

‘Die, My Love’ es una película de terror y comedia negra, dirigida por Lynne Ramsay y coescrita con Enda Walsh. Esta es una adaptación de la novela homónima de la escritora argentina Ariana Harwicz, publicada en 20217. Lawrence interpreta a mujer que, tras dar a luz en un pueblo francés, desarrolla depresión posparto y entra en psicosis.

Esta proyección en el Festival de San Sebastián no es la primera, pues estrenó el pasado 17 de mayo en el Festival de Cannes.

No es de extrañar que Lawrence se convierta en la más joven en recibir este reconocimiento, pues a sus 35 años tiene un catálogo de películas de primera. Incluso, en 2013 ganó un premio Oscar como Mejor Actriz por su trabajo en ‘Silver Linings Playbook’ (2012), y se convirtió en la segunda mujer más joven en llevarse el premio. También ha protagonizado numerosos éxitos como ‘American Hustle’ (2013), ‘Joy’ (2015), ‘Don’t Look Up’ (2021) y la saga ‘The Hunger Games’.

Pero no solo ha sido actriz, en 2018 cofundó la productora Excellent Cadaver, junto con Justine Ciarrocchi. Su objetivo era poder producir historias arriesgadas e impactantes en formato de ficción y de documentales. La productora ha estado al frente de ‘Causeway’, ‘No Hard Feelings’, ‘Zurawski v. Texas’, ‘Bread & Roses’ y la película que acaba de estrenar.

