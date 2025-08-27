Los 17 heridos del tiroteo en escuela católica de Minneapolis están fuera de peligro: Policía

Las autoridades de Minneapolis confirmaron este jueves que las 17 personas heridas en el ataque armado ocurrido en la escuela católica de la Anunciación no se encuentran en riesgo vital. El tiroteo, perpetrado el miércoles durante una misa de inicio de curso, dejó además dos niños fallecidos, de 8 y 10 años.

El jefe de la policía local, Brian O’Hara, detalló que entre los heridos hay 14 menores de entre seis y quince años, además de tres adultos de edad avanzada que asistían como feligreses.

“Se espera que todos se recuperen”, dijo O’Hara, quien recalcó que las lesiones son variadas, pero ninguna supone una amenaza inmediata para la vida.

Por su parte, Children’s Minnesota detalló que cuatro pacientes que fueron ingresados ​​en su hospital de Minneapolis ya fueron dados de alta.

“Nuestros pensamientos están con todas las víctimas, sus familias y seres queridos en nuestras comunidades que se ven afectadas por otro acto de violencia sin sentido”, dijo el sistema hospitalario.

El atacante, identificado como Robin Westman, de 23 años, utilizó tres armas distintas —un rifle, un revólver y una escopeta— todas adquiridas legalmente.

Según O’Hara, el joven había dejado un manifiesto en YouTube, ya retirado de la plataforma, cuyo contenido está siendo investigado para esclarecer las motivaciones del crimen.

Más que rezos

El director del FBI, Kash Patel, dijo que el tiroteo está siendo investigado como un acto de terrorismo y un crimen de odio anticatólico.

“El FBI está investigando este tiroteo como un acto de terrorismo doméstico y un delito de odio contra los católicos. Hubo dos muertos: un niño de 8 años y otro de 10. Además, 14 niños y 3 adultos resultaron heridos”, declaró Patel en X.

El alcalde de la ciudad, Jacob Frey, aprovechó la comparecencia conjunta con la policía para insistir en la necesidad de un debate más profundo sobre la proliferación de armas en Estados Unidos, y dijo que los pensamientos y las oraciones no son suficientes.

“Los niños afectados estaban literalmente rezando en el momento de este trágico y horrible tiroteo”, declaró Frey a NBC News esta noche. “Es responsabilidad de los funcionarios públicos y líderes no solo expresar sus palabras, sino también actuar de acuerdo con ellas”.

