María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, reaparece tras ser hospitalizada

María Antonieta de las Nieves, conocida como ‘La Chilindrina’, reapareció después de preocupar a sus fans tras ser hospitalizada y aprovechó para aclarar los rumores sobre su estado de salud de un supuesto deterioro neurológico.

A través de sus redes sociales, María Antonieta, de 78 años, publicó un video casero en el que, con una sonrisa, explicó que sufrió una fuerte deshidratación durante su gira por Perú, lo que ocasionó que bajaran los niveles de sodio en su cuerpo.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, escribió al pie de su publicación.

En el video, ‘La Chilindrina’ aparece tranquila y sonriente desde la comodidad de su hogar, retomando su rutina diaria y haciendo una de las actividades que más disfruta realizar.

“Qué tal amigos, aquí como siempre, haciendo mis dibujitos, haciendo mis cosas que me gusta hacer, en fin, la estoy pasando muy bien, espero que ustedes la estén pasando muy bien, los quiero muchísimo”, fue el mensaje que mandó a sus seguidores, con la ternura que siempre la ha caracterizado.

Haz click en la publicación

Cabe mencionar que, además de este reciente episodio, la actriz, recordada por su icónica participación en ‘El Chavo del Ocho’, ya había hablado sobre la fibromialgia que padece, un síndrome crónico que afecta el sistema nervioso y provoca dolor muscular, rigidez, insomnio y dificultad para concentrarse.

Sigue leyendo: