María Antonieta de las Nieves se recupera tras ser hospitalizada de urgencia

La actriz Maria Antonieta de las Nieves, famosa por su papel de ‘La Chilindrina’ en ‘El Chavo del 8’, fue hospitalizada por deterioro neurológico, según informaron medios de comunicación de México. La actriz se recupera en casa tras ser dada de alta.

De las Nieves fue hospitalizada el pasado 20 de agosto, según informaron varios medios de comunicación mexicanos, tras sufrir una “crisis de ansiedad”.

De acuerdo con la revista TV Notas, los médicos diagnosticaron bajos niveles de sodio lo que derivó en complicaciones de síntomas de trastornos emocionales como ansiedad.

A pesar de los problemas de salud que enfrentó la actriz de 78 años, actualmente ‘La Chilindrina’ se encuentra estable y en proceso de recuperación desde su casa. Verónica Fernández, hija de la afamada actriz, informó a los medios de comunicación que su madre ya se encuentra bien.

“A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está en la casa, está muy bien”, dijo Fernandez.

Una persona cercana a María Antonieta de las Nieves aseguró a TV Notas que la artista ha tenido una fuerte carga de trabajo durante los últimos meses. “La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés”, dijo la fuente a la mencionada revista. La fuente dijo además que la actriz sufría de episodios de “desorientación y cambios de ánimo”.

Recientemente ‘La Chilindrina’ estuvo en Perú donde tuvo problemas para hablar fluidamente y para tragar saliva.

María Antonieta de las Nieves se encuentra en proceso de recuperación tras este episodio de salud, aunque no hay mayores detalles por parte de la familia.

La actriz ha hablado públicamente sobre su diagnóstico de fibromialgia, una enfermedad del sistema nervioso y provoca dolor muscular, rigidez, insomnio y dificultad para concentrarse. Sin embargo, la actriz aseguró que mantiene esta enfermedad controlada.

