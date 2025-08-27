Muerte en el gimnasio: auto estrellado contra Planet Fitness en NJ

Un anciano murió y varias personas resultaron heridas ayer después de que una conductora de 69 años estrellara su auto contra un gimnasio Planet Fitness en Elizabeth, Nueva Jersey.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:20 p.m. del martes en el gimnasio ubicado en la avenida Newark. La policía informó que un hombre de 72 años que se encontraba cerca de la ventana delantera falleció, y otro de 59 años que se encontraba en una cinta de correr sufrió cortes y abrasiones después de que la conductora se estrellara contra una hilera de cristales justo a la izquierda de la entrada. Sus nombre no han sido divulgados.

No está claro el motivo del choque. La conductora sufrió lesiones compatibles con el despliegue de la bolsa de aire de su auto, según las autoridades. Los equipos remolcaron su Jeep fuera del edificio poco antes de las 5 p.m. del martes y el gimnasio fue tapiado. El Departamento de Edificios de la ciudad Elizabeth determinó que la estructura presenta daños y el gimnasio permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, indicó ABC News.

Una multitud de miembros del gimnasio se reunió poco después del accidente. Algunos habían llegado después con la intención de entrenar, pero encontraron el gimnasio dañado, describió News 12.

La empresa emitió un comunicado en respuesta al accidente mortal: “En Planet Fitness la seguridad de nuestros empleados, socios y visitantes es nuestra máxima prioridad, y estamos profundamente entristecidos por este trágico accidente y la pérdida de vidas. Acompañamos en el sentimiento a la familia del socio y a las personas afectadas en este momento difícil, y agradecemos al personal de emergencias que brindó asistencia inmediata”.

En un caso similar, en marzo de este año siete personas resultaron heridas después de que una camioneta se estrellara contra una lavandería en Staten Island (NYC). En julio de 2024 un autobús de la MTA se estrelló contra un restaurante Burger King en Brooklyn (NYC) después de que su conductor al parecer sufriera un problema médico de madrugada.

En abril de ese año cinco personas resultaron heridas dentro de vehículos y en la calle luego de que un conductor de 89 años al parecer perdiera el control de su auto Mercedes de lujo tras sufrir un aparente episodio médico también en Brooklyn.

En octubre de 2023 un ladrón adolescente al parecer perdió el control del vehículo que robó y lo estrelló contra la sala de una casa en Long Island (NY). En 2022 una anciana chocó su auto contra un restaurante de pollos en Brighton Beach, Brooklyn. Y una conductora ebria de 42 años fue arrestada tras impactar su vehículo contra un poste eléctrico y luego una residencia en Saugerties, condado Ulster de Nueva York.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.