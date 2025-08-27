Prince, el hijo mayor de Michael Jackson, anuncia su compromiso con Molly Schirmang

Prince Jackson, el hijo mayor del ‘Rey del Pop’, Michael Jackson, sorprendió a sus seguidores hace unas horas al anunciar en su cuenta de Instagram que, tras ocho años de relación, finalmente le pidió matrimonio a su novia, Molly Schirmang.

“Molly y yo hemos pasado mucho tiempo juntos y hemos creado recuerdos increíbles. Hemos viajado por todo el mundo, nos hemos graduado y hemos crecido muchísimo juntos. Estoy emocionado por este próximo capítulo en nuestras vidas, mientras seguimos creciendo y creando grandes recuerdos. Los quiero”, escribió el joven de 28 años.

El anuncio vino acompañado de una foto romántica donde se ve a Prince y Molly compartiendo un beso, mientras ella muestra con orgullo su anillo de compromiso apoyando la mano sobre el pecho de él.

Además, Prince decidió abrir su baúl de recuerdos y compartió un carrusel de imágenes para resumir su historia de amor: desde escapadas en kayak, caminatas por senderos naturales, disfraces divertidos en eventos y hasta su paso juntos por la universidad.

Entre todas esas postales de pareja, destacó una instantánea donde ambos aparecen sentados en una banca junto a Katherine Jackson, la abuela de Prince y madre del fallecido Michael Jackson. La foto fue tomada Hayvenhurst, la mítica residencia familiar de los Jackson, en Encino, California.

Aunque por el momento Prince y Molly no ha revelaron detalles sobre la fecha en que se realizará la boda, la noticia de inmediato generó una ola de felicitaciones en redes sociales ante el compromiso de la pareja después de ocho años de noviazgo.

