Hija de Michael Jackson responde a las críticas por su show en el aniversario de la muerte de su padre

Paris Jackson, hija de la estrella pop Michael Jackson, respondió a las críticas por presentarse en concierto como telonera en el aniversario 16 de la muerte de su padre.

La artista de 27 años forma parte de la gira de Incubus y, junto con Manchester Orchestra, en la que actúa como telonera. Como parte de la gira, uno de los conciertos está programado en Nashville para el próximo 25 de junio.

En redes sociales criticaron a Paris Jackson por actuar en el aniversario de la muerte de su padre, quien falleció el 25 de junio de 2009 a los 50 años por una sobredosis de medicamentos. En vista de las críticas, Paris Jackson recurrió a sus redes sociales para responder a los cuestionamientos en su contra.

“Así que la gente está molesta otra vez. Esta vez, creo, supongo que una de las fechas de la gira en la que se supone que voy a salir de gira con Incubus y Manchester Orchestra resulta ser el 25 de junio, que es un aniversario muy negativo para mí en mi vida y mi familia”, expresó en un video publicado el 13 de junio.

La artista explicó que debido a que no es la artista principal no puede escoger las fechas de los conciertos, por lo cual debe adaptarse al cronograma ya establecido.

“Lo que supongo que tengo que explicarles a estas personas es que cuando… no eres el artista principal de estos shows, no eliges en qué fecha actúas. Cuando eres la primera de tres, y no eres el artista principal de estos shows, no eliges en qué fecha actúas ni a qué hora subes al escenario, ni en qué ciudad actúas”, explicó.

Paris Jackson aseguró que forma parte de esta gira y no cuenta con ningún beneficio o privilegio. Según dijo, viajan de una manera muy austera. “Somos solo yo, mi guitarra acústica y mi técnico de sonido, que resulta ser mi prometido (el músico Justin Long). Así que estaremos en una camioneta de mamás futboleras”.

Asimismo aseguró que Incubus le está haciendo “un favor” al incluirla en la gira, por lo que no hará ninguna exigencia sobre una fecha en específico. “Parece que [Incubus] me está haciendo un favor al invitarme de gira. Entonces, ¿qué? Les voy a decir: ‘Lo siento, chicos, ¿no podemos actuar en esta fecha?’, y se despidió de sus críticos con un “Que se jodan”.

