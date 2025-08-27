¡Sabor a otoño! Häagen-Dazs presenta su nueva colección Pumpkin Spice

El sabor de las especias de calabaza anticipa la llegada del otoño en los menús de cadenas de comida rápida, cafeterías y en nuevos productos, como la nueva colección Pumpkin Spice de Häagen-Dazs que estará disponible a partir del 2 de septiembre.

Esta colección de postres, de edición limitada, incluye tres productos: el Batido de Especias de Calabaza, el Pumpkin Spice Dazzler y el nuevo Cono de Waffle bañado en Especias de Calabaza. Cada uno de ellos reinventa el sabor clásico del otoño con una combinación de calabaza real, especias cálidas y una textura suave que le da un toque lujoso.

Rachel Jaiven, directora de Marketing de las tiendas Häagen-Dazs, explica que el otoño trae productos ricos y llamativos, como el regreso del batido y el Dazzler, además del toque fresco del nuevo Cono de Waffle. “Juntos, estos postres son ricos, con múltiples capas y visualmente impactantes, perfectos para saborearlos lentamente y celebrar la temporada de especias de calabaza con estilo”, agrega.

Tres opciones para disfrutar las especias de calabaza

Estos postres de las tiendas Häagen-Dazs son el complemento perfecto para esos momentos acogedores y paseos frescos, ideales para disfrutar del otoño solo por tiempo limitado, destaca la marca en un comunicado.

A continuación, la descripción de los tres postres:

Batido de Especias de Calabaza: Elaborado con helado de dulce de leche, puré de calabaza real, coronado con crema batida y una pizca de especias de calabaza para realzar los sabores otoñales.

Elaborado con helado de dulce de leche, puré de calabaza real, coronado con crema batida y una pizca de especias de calabaza para realzar los sabores otoñales. Pumpkin Spice Dazzler: Esta creación combina capas de helado de dulce de leche con salsa de caramelo y trozos crujientes de galleta de canela, espolvoreado con especias cálidas de pastel de calabaza.

Esta creación combina capas de helado de dulce de leche con salsa de caramelo y trozos crujientes de galleta de canela, espolvoreado con especias cálidas de pastel de calabaza. Cono de Waffle bañado en Especias de Calabaza: Un postre que se estrena en esta temporada, que combina un cono de waffle relleno de helado con un baño de especias de calabaza, chispas de chocolate blanco y galletas de canela con especias de calabaza.

El regreso de la Colección Pumpkin Spice viene acompañado de una invitación a los clientes a descargar la aplicación de fidelización de Häagen-Dazs para acceder a promociones de temporada y helados en vaso o cono gratis para los nuevos miembros.

Más de 40 años creando helados lujosos

Desde la inauguración de su primera tienda en Brooklyn, Nueva York en 1976, Häagen-Dazs se ha dedicado a crear helados lujosos y divertidos, así como postres creativos. En la actualidad cuenta con más de 200 tiendas en la modalidad de franquiciadas en todo el país.

La variedad de productos de la cadena va desde bolas de helado hasta sundaes Dazzler y batidos, sumado a las combinaciones que se pueden crear con los sabores de la marca Häagen-Dazs.

Sigue leyendo:

–Pumpkin Spice 2025: ¿Cuándo vuelve la especia de calabaza a Dunkin’ y qué lattes tiene Starbucks?

-La dona de especias de calabaza de Krispy Kreme regresa solo por una semana