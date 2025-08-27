Venezuela confirma convocados para enfrentar a Argentina y Colombia en septiembre

La Vinotinto presentó este miércoles su convocatoria de 32 jugadores para los últimos dos partidos de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, con Kevin Kelsy y Carlos Faya como principales novedades en la lista del técnico Fernando “Bocha” Batista.

El delantero del Portland Timbers y el mediocampista del Deportivo La Guaira se suman a un grupo en el que también destacan los regresos del arquero Cristopher Varela, el defensor Ronald Hernández y el volante Daniel Pereira. Entre las bajas más notorias está la de Yangel Herrera, quien quedó descartado por lesión.

Venezuela llega a esta doble fecha en la séptima posición de la tabla con 18 puntos, a cuatro de Colombia (sexto con 22) y lejos del líder Argentina, que suma 35 unidades. La Vinotinto mantiene la ilusión de clasificarse por primera vez en su historia a una Copa del Mundo.

El combinado nacional visitará a Argentina el 4 de septiembre en el Estadio Monumental de River Plate y cerrará ante Colombia el 9 de septiembre en el Estadio Monumental de Maturín.

Convocatoria completa de la Vinotinto

Porteros: Rafael Romo (Universidad Católica-ECU), Wuilker Faríñez (Águilas Doradas-COL), Alain Baroja (Always Ready-BOL), Cristopher Varela (Deportivo La Guaira-VE).

Defensas: Jon Aramburu (Real Sociedad-ESP), Alexander González (Emelec-ECU), Nahuel Ferraresi (São Paulo-BRA), Josua Mejías (Debreceni Vasutas-HUN), Jhon Chancellor (Universidad Católica-ECU), Wilker Ángel (Juventude-BRA), Christian Makoun (Levski Sofía-BUL), Carlos Vivas (La Equidad-COL), Miguel Navarro (Talleres-ARG), Ronald Hernández (Atlanta United-USA).

Mediocampistas: Carlos Faya (Deportivo La Guaira-VE), José Martínez (Corinthians-BRA), Tomás Rincón (Santos-BRA), Cristian Cásseres (Toulouse-FRA), Leonardo Flores (Bucaramanga-COL), Daniel Pereira (Austin FC-USA), Jorge Yriarte (WKS Slask Wroclaw-POL), Eduard Bello (Universidad Católica-CHI), David Martínez (Los Ángeles FC-USA), Yefferson Savarino (Botafogo-BRA), Telasco Segovia (Inter Miami-USA), Yeferson Soteldo (Fluminense-BRA), Gleiker Mendoza (Kryvbas-UCR), Jhon Murillo (América de Cali-COL), Matías Lacava (Ulsan HD-JPN).

Delanteros: Salomón Rondón (Real Oviedo-ESP), Kevin Kelsy (Portland Timbers-USA), Josef Martínez (San José Earthquakes-USA).

