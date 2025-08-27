Batacazo: Grimsby Town de la cuarta división eliminó al Manchester United de copa inglesa

El humilde Grimsby Town que hace vida en la cuarta división del sistema de fútbol de Inglaterra eliminó este miércoles de la segunda ronda de Copa de la Liga a un Manchester United que cayó en penales luego de igualar 2-2 del tiempo regular, dejando una de las imágenes más especiales de una temporada que recién empieza.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

El mal momento del Manchester United que vive en la Premier League, con apenas un punto en dos partidos, también se traspasó a la copa liguera y esto lo aprovechó un Grimsby Town que hasta pudo haber vencido durante los 90 minutos iniciales de no haber sido por el gol de Harry Maguire en las postrimerías del partido.

Tal fue el dominio de los locales en el Blundell Park de North East Lincolnshire, Inglaterra, que ya antes del minuto 31 vencían 2-0.

Primero con un gol del extremo Charles Vernam, que remató por bajo a Andrés Onana al primer poste en el 21′“; 10 minutos después y ante una mala salida del meta del Manchester United, el central Tyrell Warren puso el segundo.

Adicionalmente, los 9,000 fanáticos que alberga el recinto fueron testigos de otras dos anotaciones de su equipo pero una fue anulada por fuera de juego y la otra por mano previa.

La cara de Amorim, que venía de perder con el Arsenal y empatar con el Fulham, era un poema, teniendo que recurrir al banquillo para intentar darle vuelta a la situación.

Bryan Mbeumo, que ingresó como cambio, marcó el 2-1 con un gran disparo desde fuera del área y con el Grimbsy rendido físicamente, Maguire empató el partido en el minuto 89.

No tuvo tiempo el United para sellarlo en los noventa minutos y el encuentro se fue a la tanda de penaltis, donde no faltó el drama.

Tras salvar André Onana el único penalti de los nueve primeros que se lanzaron, Matheus Cunha tuvo la oportunidad de solventar el choque, pero lanzó un penalti flojo y sencillo para que lo parara el arquero del Grimsby. A la muerte súbita.

Doce tiros consecutivos sin fallo, incluyendo los aciertos de Onana y del portero rival Kym, lo que obligó a que la tanda volviera a comenzar.

Hubo que esperar hasta el lanzamiento 26 cuando el goleador Mbeumo, uno de los grandes fichajes del United en este mercado, estrelló su disparo en el larguero y desató el éxtasis en Grimsby, donde a la gesta de sus jugadores se unió una invasión de campo para recordar una de las noches más importantes de su historia.

Mira el resumen del partido aquí:

Sigue leyendo: