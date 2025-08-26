Andrés Guardado inicia una nueva etapa en su carrera como entrenador

El exfutbolista mexicano, Andrés Guardado, regresa a Europa para poder iniciar una nueva etapa en su carrera profesional justo después de haber anunciado su retiro formal de las canchas tras año y medio de haber defendido los colores del Club León en la Liga MX; esto al haber tomado la decisión de convertirse en director técnico de un equipo.

La información sobre esta decisión la dio a conocer su esposa, Sandra de la Vega, quien detalló a través de un comunicado difundido en su cuenta de la red social Instagram que viajaron a la ciudad de Sevilla, España, para que el Principito comience su curso de entrenador tras 20 año de una de las más importantes carreras como futbolista profesional de los últimos años.

De igual manera detalló que Andrés Guardado pudo haberse mantenido activo de haberlo querido debido a que la Máquina de Cruz Azul le ofreció poder ser uno de sus refuerzos para el torneo Apertura 2025 de la Liga MX; asimismo reconoció que tuvo una oferta proveniente de Miami para poder jugar esta temporada, aunque nunca detalló si se trataba del Inter Miami de Lionel Messi.

“A Andrés le ofrecieron ir a Cruz Azul a jugar, le emocionó el sentir que un equipo importante en México lo buscara, otra opción era irse a Miami a trabajar y la otra era regresar a Sevilla donde está nuestra casa y Andrés tiene negocios”, expresó.

Andrés Guardado regresará al Club León para el torneo Clausura 2025. Crédito: Sebastian Laureano Miranda | Imago7

“Estábamos esperando un poco lo de Cruz Azul, luego le latió mucho todo el tema de Miami, por la vida ahí, empezamos a buscar casa, colegio… pero en una noche salió lo de estudiar de entrenador. Su sueño es seguir dentro del fútbol”, agregó De La Vega en sus declaraciones.

La intención del Principito sería poder seguir los pasos de Rafa Márquez en el mundo de la dirección técnica al estudiar en España y así poder tener la posibilidad de hacerse cargo de algún equipo de las divisiones inferiores en el viejo continente; algo que le sirvió a su antiguo compañero que estuvo al mando del FC Barcelona y ahora es el auxiliar técnico de Javier Aguirre en la selección mexicana.

“En España hay una escuela, en Madrid, donde la gente que tiene ciertos partidos oficiales con su selección puede estudiar ahí. Él quiere estudiar ahí porque es donde salen los mejores, por eso decide venirse, para obtener el certificado y a ver qué puertas se le abren”, concluyó la esposa de Guardado.

