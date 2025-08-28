Descubre la casa más cara de EE.UU.: Little Lake Lodge en Aspen

El matrimonio millonario de los californianos, Lynda y Stewart Resnick decidió poner en venta una de sus propiedades y, en un mercado de gran escasez de oferta, se convirtió en la propiedad más cara disponible en el mercado, con un valor de venta de $300 millones de dólares.

Se trata de una propiedad construida en un espacio de 74 acres, ubicada en el 161 Stillwater Road, en Aspen, Colorado, conocida como Little Lake Lodge. Tiene 18 habitaciones, 20 baños completos y cuatro plantas, que cubren una superficie total de 27,426 pies cuadrados y, de acuerdo con una publicación en Sotheby’s es un espacio elegante y luminoso enclavado en el hermoso paisaje boscoso de las Montañas Rocosas, con ventanas altas y techos de madera.

Además, incluye acceso a su propio lago privado y kilómetros de senderos para caminar en el bosque y una ubicación ideal para esquiar en el invierno, pero también una piscina infinita de 79 pies de largo.

Si bien es una propiedad con mucha privacidad, también tiene una ubicación ideal, a solo una milla del centro de Aspen. En caso de que se venda por la cantidad que piden los Resnick, se convertiría en la transacción de un inmueble más cara del país.

¿Quiénes son los Resnicks?

Lynda y Stewart Resnick, de 82 y 88 años respectivamente, son considerados los agricultores más ricos del país con una fortuna combinada estimada en $12,600 millones de dólares, de acuerdo con Forbes.

Son copropietarios de Wonderful Company, una empresa con sede en Los Ángeles dedicada al cultivo y la venta de frutos secos, especialmente pistachos y almendras. Así como cítricos: mandarinas, limones y granadas. Su emporio se considera como el mayor productor de cítricos del país y uno de los mayores productores de frutos secos del mundo.

También son propietarios de las marcas FIJI Water y Teleflora, el servicio de entrega de flores más grande del mundo. Pero al mismo tiempo han destinado una parte importante de su fortuna a la filantropía, con donativos por más de $2,500 millones de dólares. Sin embargo, también se les señala por acumular una gran influencia en la gestión del sistema hídrico de California, del que utilizan una gran cantidad de agua para regar sus cultivos de pistachos y almendras.

También fueron duramente criticados por acumular miles de millones de galones de agua en el Banco de Agua de Kern, durante los devastadores incendios que asolaron el condado de Los Ángeles en enero. En esta reserva ubicada a unas 150 millas de la ciudad angelina, los Resnick tienen control mayoritario.

Ante los señalamientos de que la falta de agua pudo ser una de las causas de los incendios, el matrimonio donó $10 millones para apoyar las labores de socorro tras la extinción de las llamas.

De lo que sí se les responsabiliza es de consumir una gran cantidad de agua para sus negocios en un estado propenso a la sequía, En 2021, Forbes reportó que la Wonderful Company utilizaba aproximadamente 150,000 millones de galones de agua al año para abastecer sus cultivos.

Las propiedades inmobiliarias de los Resnick

Los Resnicks compraron el terreno para su residencia en Aspen a principios de los 90, pero decidieron venderla luego que concluyeron su nueva casa cerca de Santa Bárbara, California, ya que Lynda declaró al Wall Street Journal que mantener tres propiedades es “simplemente difícil”.

Y más una residencia en Aspen, una zona especialmente cara. Según Realtor.com, el precio medio de venta de una vivienda en esta ciudad es de $3.7 millones de dólares en julio, 13.1% más que el año pasado. Aunque el precio medio de venta fue ligeramente más modesto, $1.9 millones, mientras que en el resto del país, el precio medio de venta de una vivienda fue de $439,450 dólares, un 0.5% respecto a julio de 2024.

Hasta el momento, el precio de la casa más cara vendida en la historia es de $108 millones de dólares y era propiedad de los millonarios Steve Wynn y Thomas Peterffy quienes habían comprado una casa de manera conjunta en el Californian Hotel & Spa de Disneyland, California y está inspirada en los alojamientos diseñados para el Servicio de Parques Nacionales en las décadas de 1920 y 1930, según informó el Wall Street Journal.

Mientras que la propiedad inmobiliaria más cara vendida hasta el momento, es un lujoso rascacielos ubicado en Manhattan comprado por el magnate administrador de fondos de cobertura Ken Griffin en 2019 por $238 millones de dólares.

Además de la casa de los Resnick, hay una casa en venta, nueva y lista para habitar en Manalapan, Florida, en el condado de Palm Beach, listada en $285 millones de dólares.

