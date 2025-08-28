Estados Unidos deporta a 161 migrantes cubanos en el octavo vuelo de repatriación del año

La Habana recibió este jueves a 161 ciudadanos deportados desde Estados Unidos, en medio de un éxodo sin precedentes que sigue marcando la crisis migratoria cubana.

El grupo, integrado por 124 hombres y 37 mujeres, arribó en un vuelo de repatriación gestionado bajo los acuerdos bilaterales entre ambos países, según informó el Ministerio del Interior (Minint).

Dos de los retornados están bajo investigación por presuntos delitos cometidos antes de abandonar la isla.

Octava operación en el gobierno de

Se trata de la octava operación de este tipo desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025 y la número 33 en lo que va del año, con un acumulado de 1,001 cubanos devueltos desde diferentes naciones, la mayoría desde Estados Unidos.

Las autoridades cubanas insistieron en que el país mantiene su compromiso con una migración “regular, segura y ordenada” y reiteraron los peligros de las salidas ilegales.

Los vuelos de deportación, que habían estado suspendidos desde 2020, fueron retomados en abril de 2023. Desde entonces, Washington ha incrementado el retorno de migrantes considerados “inadmisibles”, muchos de ellos interceptados en la frontera sur.

La CBP reportó que 217,615 cubanos ingresaron a Estados Unidos en el año fiscal 2024. Solo en octubre pasado, primer mes del año fiscal 2025, otros 8.261 fueron registrados. En total, más de 860,000 migrantes de la isla han llegado al país en los últimos cuatro años.

Cuba vive una de las crisis económicas más graves de su historia reciente, con escasez de alimentos y medicinas, inflación disparada, apagones constantes y una dolarización parcial de la economía, factores que alimentan la salida masiva de ciudadanos.