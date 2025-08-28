Israel anuncia apertura de dos puntos de ayuda en el sur de Gaza

El Ejército de Israel que en los próximos días se finalizará la construcción de dos nuevos centros de distribución de ayuda en el sur de la Franja de Gaza, los cuales buscan atender a aproximadamente un millón de residentes que se prevé sean desplazados desde el norte hacia el sur, una medida enmarcada en los planes de ocupación de la capital gazatí.

Los dos nuevos centros operarán en conjunto con otros tres puntos ya establecidos por la Fundación Humanitaria para Gaza (FHG), una organización estadounidense, apuntó un comunicado del Ejército israelí. De estos, dos se encuentran en el sur y uno en el centro del enclave. El Ejército israelí no proporcionó la ubicación exacta ni los detalles de gestión de los nuevos centros.

“De acuerdo con la directiva del mando político, y en paralelo con los preparativos para recibir a la población en la zona sur de la Franja, en los próximos días se completará la construcción de dos centros adicionales de ayuda humanitaria y distribución de alimentos en el sur”, señaló la entiidad militar en un comunicado.

Este anuncio se produce casi 20 días después de que el gobierno israelí aprobara un plan para la ocupación militar de la ciudad de Gaza y el desplazamiento de su población.

Críticas al sistema de distribución

El sistema de distribución de la FHG, que ha estado operativo desde finales de mayo, ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones humanitarias. Este modelo ha reemplazado el sistema de la ONU, que operaba con cientos de puntos en toda la Franja.

La metodología de la FHG ha sido cuestionada por obligar a los gazatíes a caminar largas distancias, abrir en horarios irregulares y dejar la comida en descampados, lo que ha provocado altercados y un acceso desigual a los alimentos.

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, más de 2,000 personas han muerto al intentar acercarse a estos puntos de ayuda, ya que se encuentran en zonas militarizadas y el Ejército israelí ha disparado a quienes considera una amenaza.

