JD Vance promete “guerra total” contra cárteles

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que el gobierno del presidente Donald Trump emprenderá una ofensiva sin precedentes contra los cárteles de la droga, al calificarlos como responsables directos de la crisis del fentanilo en comunidades estadounidenses.

En entrevista con Fox News, Vance afirmó que las organizaciones criminales transnacionales serán enfrentadas “de una manera en la que nunca lo habíamos hecho antes”, al amparo de la legislación aprobada recientemente que otorga a Washington mayores facultades para actuar.

El republicano recordó que en marzo impulsó la designación de los cárteles como organizaciones terroristas, con el fin de bloquear sus operaciones financieras y abrir la puerta al uso de las Fuerzas Armadas para frenar el tráfico de drogas desde México.

“El objetivo es evitar que nuestro vecino se convierta en un narcoestado”, dijo en un discurso en la frontera sur.

Endurecer estrategia contra el narco

El endurecimiento de la estrategia antidrogas coincide con el respaldo político de Donald Trump a su vicepresidente. El presidente señaló esta semana que Vance “probablemente” será el candidato republicano en las elecciones de 2028.

Cuestionado por la prensa en la Casa Blanca, Trump sugirió además que el secretario de Estado, Marco Rubio, podría acompañar a Vance en una fórmula, aunque no descartó a otros miembros de su gabinete. “Tenemos gente increíble sobre el escenario”, dijo.

La doble apuesta, una guerra frontal contra los cárteles y la proyección de Vance como figura presidencial, consolida el peso político del vicepresidente dentro del Partido Republicano, en un contexto marcado por la crisis del fentanilo y la seguridad fronteriza.

