Músico despedido en Nueva York es acusado de pornografía infantil vía criptomonedas siendo empleado escolar

Julian Wachner, director de orquesta y compositor despedido hace tres años de la histórica Trinity Church de Nueva York, fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil y cocaína, informaron los fiscales de Indianápolis, capital de Indiana.

“Wachner, quien fuera un destacado director de música y artes en Trinity, una de las iglesias más ricas e influyentes de la ciudad, fue despedido del cargo en 2022 en medio de una investigación sobre una acusación de conducta sexual inapropiada“, comentó The New York Times.

Él negó esa acusación, pero “vio cómo su carrera musical se desmoronaba y se mudó a Indianápolis, donde recientemente trabajó como profesor de matemáticas de 4to grado en una escuela charter”. La semana pasada fue arrestado el 20 de agosto tras recibir un aviso a las autoridades de que había usado criptomonedas para comprar material de abuso sexual infantil, según documentos judiciales presentados por la fiscalía del condado Marion. Fue puesto en libertad bajo fianza y esta semana volvió al tribunal.

Dos dispositivos que la policía recuperó de su domicilio contenían docenas de archivos con material de abuso sexual infantil, según los documentos judiciales. Su abogado, Bill Frederick, no ha emitido comentarios.

Ryan Mears, fiscal principal del condado Marion, dijo que el Wachner se había declarado “no culpable” en una audiencia celebrada el martes. “Esta investigación no ha concluido en absoluto, y no se han revisado todos los materiales en este momento”, comentó.

En una declaración jurada que detalla la investigación, un detective del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis escribió que el caso había sido remitido a las autoridades por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), una organización sin fines de lucro que opera una línea de denuncia.

El detective, Jason Zotz, escribió que las autoridades habían podido examinar la supuesta actividad de Wachner en la red oscura gracias a la información proporcionada por una empresa de criptomonedas que les permitió rastrear sus compras en un sitio que vende material de abuso sexual infantil.

El detective Zotz escribió que, durante su primer interrogatorio tras ser arrestado, el sospechoso de 55 años admitió haber descargado material de abuso de la red oscura durante varios años. Dirigió a los agentes del orden público hacia una computadora portátil y un disco duro en su casa que contenían el material, así como una “cantidad sustancial” de cocaína, escribió el detective.

Wachner fue despedido de Trinity después de que una ex empleada de la Juilliard School lo acusara públicamente de besarla y manosearla en un festival patrocinado por esa escuela donde actuó en 2014.

Invent Learning Hub, escuela chárter de Indianápolis donde Wachner había impartido clases recientemente, emitió un comunicado el martes informando de su despido e indicó que ni sus empleados ni los miembros de la junta directiva tenían conocimiento de que él estuviera siendo investigado y que desconocían las acciones que llevaron a esa situación.

Previamente, la semana pasada la escuela envió un comunicado a los padres indicando que su comportamiento inapropiado había ocurrido fuera del horario escolar y de las instalaciones de esa institución. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En enero del año pasado Angad Beharry, un oficial de la policía de Nueva York (NYPD), y una joven latina residente en Indiana fueron detenidos y acusados de explotación sexual de una niña de 9 años.

Casos similares en el área triestatal

La semana pasada Alejandro Santos, asistente escolar que estuvo encargado del cuidado de alumnos con discapacidad en El Bronx (NYC), fue procesado como sospechoso de poseer pornografía infantil, incluyendo miles de videos, fotos y archivos que mostraban a bebés y niños pequeños siendo abusados ​​sexualmente, según fiscales federales.

A fines de julio Harry Peless, oficial de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP), fue arrestado como sospechoso de mantener conversaciones en línea sexualmente explícitas casi a diario con una “niña” de 13 años de Nueva jersey, sin saber que en realidad era un agente encubierto.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

A medidos de julio Christopher Terranova fue sentenciado a 40 años de cárcel por haber usado su posición en el Departamento de Policía de la ciudad (NYPD) para explotar sexualmente a adolescentes en al menos dos estados del país, Nueva York y Texas.

También este mes Haitham Altartir, profesor religioso que sirvió como mentor de un estudiante de 14 años en el Centro Islámico del condado Passaic de Nueva Jersey, fue acusado de abusar sexualmente de un alumno adolescente y mostrarle un arma cargada, según documentos judiciales.

Previamente Saneel Boodram, empleado de una escuela secundaria en Harlem (NYC), fue acusado formalmente de abusar sexualmente de tres niñas, según la fiscalía. En junio Anamaría Milazzo fue despedida de su trabajo como empleada escolar y acusada de presuntamente enviar fotos de desnudos a un menor de 14 años en Elmira (NY). Igualmente ese mes Renee Hoberman, terapeuta de niños en Long Island (NY), se declaró culpable de distribución de pornografía infantil, anunció la Fiscalía Federal del Distrito Este.

En abril de este año Samuel González, ex profesor de teatro en una escuela de Nueva York, fue acusado de distribuir una colección de pornografía infantil con más de 1,500 archivos, incluyendo imágenes que mostraban abusos sexuales a bebés y niños pequeños, según fiscales federales.

A fines de marzo Daniel James Halloran, ex concejal republicano de la ciudad de Nueva York que cumplió condena en una prisión federal por un esquema de sobornos, fue arrestado en Miami por cargos de pornografía infantil. También ese mes José Sáez Jr., joven pastor de una iglesia cristiana en Long Island (NY), se declaró culpable en el Tribunal Federal de Central Islip de explotación sexual infantil por solicitar contenido en un servicio de mensajería encriptada donde mantuvo conversaciones obscenas con menores de edad.

Igualmente ese mes Winston Nguyen, ex ganador en el juego de TV “Jeopardy” y profesor de matemáticas en una escuela privada en Brooklyn (NYC), se declaró culpable de haberse hecho pasar por un adolescente e incitado a alumnos menores de edad para enviarle fotos desnudas en las redes sociales.

En febrero dos maestros de Nueva Jersey y Long Island fueron acusados en casos separados de abusar de menores de edad. En diciembre Michael Olson, ahora ex ejecutivo inmobiliario de la ciudad de Nueva York, se declaró culpable de drogar y violar a una adolescente de 14 años en habitaciones de hotel en Queens y Manhattan. Igualmente ese mes una investigación de años llevó al arresto de siete sospechosos de pertenecer a dos bandas de tráfico de mujeres tan jóvenes como de 13 años en Nueva Jersey.

En enero de 2024 un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat En octubre de 2023 un padre y su hijo, ambos maestros en Nueva Jersey, fueron arrestados y acusados como sospechosos de ver, descargar y poseer pornografía infantil. Por ese mismo delito se declaró culpable Damon Rallis, ex vicepresidente del Comité Demócrata de Southold Town (Long Island) y ex líder de la tropa de Boy Scouts de esa ciudad.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda