Pee Wee habla de su arresto y la reciente muerte de su padre

Pee Wee no está pasando por el mejor momento de su vida. El pasado 10 de agosto, el cantante fue arrestado en Edinburg, Texas, tras ser acusado de manejar bajo los efectos del alcohol. La noticia corrió como pólvora, pero el propio artista decidió aclarar las cosas y contar su versión en una entrevista con el programa ‘Hoy’.

Pee Wee, cuyo nombre real es Irvin Salinas, negó que estuviera ebrio cuando la detuvieron. De acuerdo con el intérprete de 36 años, lo que en realidad sucedió, explicó, es que sus ojos estaban enrojecidos porque venía llorando mientras manejaba debido al reciente fallecimiento de su papá.

“Mis ojos estaban rojos porque cuando iba manejando estaba llore y llore. Salí de natación, decidí irme sin tenis ni camisa; el oficial me hizo la prueba de equilibrio, pero sin tenis fue difícil”, dijo, sobre el momento del arresto.

Pee Wee confesó que atraviesa un momento personal complicado tras la reciente muerte de su padre, quien falleció hace apenas unas semanas. El cantante incluso reveló que fue él mismo quien lo encontró sin vida en su casa, una experiencia que describió lo ha dejado emocionalmente devastado.

“Hace un mes perdí a mi padre, ha sido un duelo que estoy viviendo, ha sido complicado. Todas las noches y días ha sido algo que me ha pegado de una manera que nunca me imaginé”, reconoció con la voz entrecortada.

Lo más doloroso de todo es que Pee Wee dijo que fue él quien encontró sin vida a su progenitor.

“Yo fui el que me lo encontré muerto en su casa. No se lo deseo a nadie, fue una escena súper complicada de vivir. Tener que hablarle a la ambulancia aun sabiendo que no iban a poder hacer nada porque lo que estaba viendo era que ya no estaba conmigo”, confesó.

Aun así, lo cierto es que el arresto del cantante que formó parte de Kumbia Kings y Kumbia All Starz, no pasó desapercibido. Las imágenes y reportes sobre su supuesta conducción bajo los efectos del alcohol generaron todo tipo de comentarios y especulaciones.

