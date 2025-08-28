“Súper” muerto y dos heridos: balacera en edificio en Nueva York; sospechoso latino llamó a la TV para entregarse

Un inquilino hispano fue arrestado como sospechoso de haber baleado ayer fatalmente al “súper” de su edificio en El Bronx (NYC) y herido a otros dos hombres en medio de una disputa por el acceso al patio trasero.

Según NYPD, el pistolero abrió fuego contra el superintendente Ryan Hines (37) y su vecino del mismo piso -Orlando Nieves (62)- cuando pasaban por la puerta del 1er piso del edificio ubicado en College Ave. cerca de la calle 170 Este en Claremont, alrededor de las 8:30 a.m. del miércoles. Luego el sospechoso se identificó como Jimmy Ávila (42) al llamar al canal de noticias News 12 The Bronx mientras se escondía de la policía diciendo que no se rendiría hasta que un equipo de cámaras estuviera en el lugar grabando.

“No quise hacer esto, pero tuve que hacerlo porque estas personas me amenazaban de muerte”, declaró Ávila al llamar a la estación antes de ser puesto bajo custodia policial. Hines recibió un disparo mortal en el pecho. Nieves fue baleado en el brazo y la bala le impactó en el costado del pecho, detalló Daily News.

“Mi esposo recibió dos impactos”, dijo la esposa de Nieves, quien se identificó sólo como Ebony. “Se estaba agachando y yo lo estaba empujando hacia la puerta… El “súper” salió corriendo y [el sospechoso] lo persiguió afuera”, agregó.

Los médicos llevaron a Hines y Nieves a un hospital de la zona, donde el “súper” falleció. Otro hombre de 59 años recibió un disparo en los glúteos mientras el sospechoso continuaba disparando afuera del edificio, dijeron testigos. Esa víctima, quien se cree que se encuentra sin hogar, se presentó posteriormente en un hospital de la zona y fue diagnosticado en condición estable.

Tras la balacera, el pistolero se escondió dentro de su apartamento, informaron las autoridades. Al llegar la policía, el sospechoso llamó a News 12 The Bronx. Los empleados de la estación llamaron inmediatamente a NYPD y finalmente fue puesto bajo custodia,

Esa misma estación publicó un reportaje sobre el sospechoso en 2022, después de que éste se quejara de una disputa con el propietario de otro edificio donde vivía con control de renta en El Bronx porque su refrigerador no funcionaba desde hacía un año.

Desde entonces se mudó de ese apartamento. En los últimos tres años ha enviado dos docenas de correos electrónicos a News 12 con sugerencias para los periodistas, según informó una fuente de la estación.

Ebony afirmó haber tenido constantes enfrentamientos con el sospechoso, quien la ha demandado a ella y a la administración del edificio. “Tiene el problema de que cualquiera que entre al patio trasero, siente que es suyo y que nadie más en el edificio puede ir allí”.

Ese homicidio fue el 5to tiroteo ocurrido en El Bronx en 24 horas. El martes cuatro personas fueron baleadas, dos de ellas mortales, en cuatro incidentes separados. En respuesta, el alcalde Eric Adams dijo el miércoles que estaba activando un “plan de movilización total” para acabar con la violencia armada en ese condado.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

A principios de este mes un casero baleó fatalmente a un hombre armado con un arpón que intentaba entrar a su casa en Nueva Jersey y la víctima resultó ser un inquilino suyo que vivía en el sótano. En enero Sandra Coto Navarro fue arrestada en relación con la muerte de José Portillo, superintendente de un edificio de Queens cuyo cuerpo fue hallado metido en dos bolsas de basura debajo de una cama en un apartamento donde fue visto por última vez entrando para cobrar el alquiler atrasado.

En diciembre de 2023 un casero fue acusado de intento de homicidio e incendio provocado por supuestamente prender fuego a su propiedad de alquiler en Brooklyn mientras una familia de ocho inquilinos, seis de ellos niños, estaban adentro.

También ese año una hispana murió golpeada por un adolescente inquilino en una pelea por renta en Queens (NYC). Además, tres cadáveres fueron encontrados acuchillados en una vivienda en ese condado luego de que un casero se presentara en una comisaría para confesar los crímenes en una supuesta disputa por atrasos en el pago de la renta. Días después un empleado de la MTA y veterano militar fue arrestado por matar de un balazo a su inquilino al encontrarlo enmascarado dentro de su apartamento en Brooklyn (NYC). El sospechoso no tenía licencia para porte de armas.

Para reportar un caso de discriminación de vivienda o hacer alguna consulta sobre ese tema, puede visitar esta página de la Defensoría Pública de NYC.

