¿Taylor Swift y Travis Kelce planean formar una familia y tener hijos?

Dicen que cuando el amor es real, los planes grandes llegan rápido. Y parece que Taylor Swift y Travis Kelce lo tienen clarísimo. Tras dos años de noviazgo, la cantante y el jugador de la NFL no solo están preparando su boda, sino que también ya estarían pensando en formar una familia y tener hijos.

Según reveló una fuente cercana al medio Us Weekly, Taylor y Travis, ambos de 35 años, podrían no esperar demasiado para dar ese paso, aprovechando que la cantante puede tomarse un tiempo libre de su exitosa carrera.

“Desean formar una familia. Su sueño es tener hijos. Ella está en un gran momento de su carrera y con su éxito puede tomarse un tiempo libre“, dijo el informante.

La pareja anunció hace unos días su compromiso en redes sociales compartiendo varias fotos de ese instante mágico, incluyendo una donde Travis aparece arrodillado en un jardín entregándole a Taylor el anillo que fue diseñado por Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar”, escribieron con humor al pie de las imágenes, donde se les ve abrazándose y celebrando el momento íntimo.

Y para añadirle aún más ternura a la historia, Ed Kelce, padre del jugador, reveló detalles de cómo fue la propuesta.

“La llevó a cenar, salieron a tomar una copa de vino y fue entonces cuando él le pidió su mano. Hicieron videollamadas con nuestras familias para asegurarse de que todos lo supieran”, aseguró.

Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron su historia de amor en 2023, luego de que él tuvo la iniciativa de entregarle su número de teléfono a la cantante mediante una pulsera de la amistad durante un concierto en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri.

Aunque el primer intento falló, con la ayuda de personas cercanas a Swift, incluida su familia, la pareja logró contactarse directamente y concretar su primera cita oficial en Nueva York, informó Variety.

Desde entonces, ambos han mostrado apoyo mutuo: Swift ha asistido a los partidos de los Kansas City Chiefs, mientras Kelce la acompañó en conciertos de su ‘The Eras Tour, incluso subiendo al escenario en Londres, donde sorprendió con sus dotes de baile durante la interpretación de “I Can Do It With a Broken Heart”.

