Taylor Swift luce bodysuit en portada especial de su disco ‘The Life of a Showgirl’

Taylor Swift volvió a hacer de las suyas este lunes y sorprendió a sus fans al soltar, sin previo aviso, una portada sorpresa en vinilo de su próximo álbum ‘The Life of a Showgirl’.

Para esta versión especial, titulada ‘The Shiny Bug’, la rubia se dejó ver luciendo un bodysuit rojo y negro lleno de brillantes, guantes largos a juego, medias de red y su infaltable labial rojo.

Swift, de 35 años, reveló el pasado 13 de agosto la portada original de su próximo trabajo musical, junto a varias imágenes de ella vestida de gala, de manera sensual y provocativa como las artistas características de Las Vegas.

La cantante de “Midnights” anunció por primera vez su nuevo álbum, ‘The Life of a Showgirl’, a las 00:12 horas del pasado 12 de agosto. Al día siguiente, apareció en el podcast New Heights, de su novio Travis Kelce.

Poco después, Swift soltó el tracklist completo: “The Fate of Ophelia”, “Elizabeth Taylor”, “Opal Light”, “Father Figure”, “Eldest Daughter”, “Ruin the Friendship”, “Actually Romantic”, “Wi$h Li$t”, “Wood”, “CANCELED!”, “Honey”, y el tema que le da nombre al álbum, “The Life of A Showgirl” feat. Sabrina Carpenter.

Como si no fuera suficiente, Taylor Swift contó a sus fans que escribió estas 12 canciones durante la etapa europea de su gira ‘Eras Tour’, junto con los productores Max Martin y Shellback con quienes ya había colaborado en el pasado.

Con este nuevo material, todo apunta a que Taylor está claramente entrando a una nueva fase musical y sus fans están felices de acompañarla.

Sin duda alguna, ‘The Life of a Showgirl’ promete ser un espectáculo desde la portada hasta el último acorde.

