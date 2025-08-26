Taylor Swift y Travis Kelce: detalles del anillo de $550,000 que ilumina su compromiso

La historia de cuento de hadas entre Taylor Swift y Travis Kelce luce para durar el resto de sus vidas, luego que este martes anunciaron su compromiso, tras casi dos años de relación. Con una publicación conjunta en sus cuentas de Instagram, ambos compartieron una serie de fotos del momento especial, acompañadas de la frase: “Su profesora de inglés y su profesor de gimnasia se casan”.

Si bien son todos los detalles que sabemos del próximo enlace, la publicación muestra un hermoso anillo de diseño vintage decorando el dedo de la cantante. Se trata de un diseño de Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry, de ocho quilates y valuado en $550,000 dólares. Esta casa afirma que elabora todas sus joyas exclusivamente con piedras naturales.

Los detalles del anillo de compromiso de Taylor Swift

El diseño, de acuerdo con Benjamin Khordipour de Estate Diamond Jewelry, contiene “un impresionante diamante antiguo alargado de talla cojín de aproximadamente ocho quilates, color F y claridad VS1″.

La pieza fue elaborada a mano en oro amarillo de 18 quilates y el diamante central, un antiguo corte brillante de mina, o un antiguo cojín alargado, tiene entre 7 y 8 quilates, está engastado con puntas de aguja que combinan a la perfección con el estilo antiguo y su decorado incluye diamantes más pequeños y grabados a mano para complementar los hombros del engaste.

De acuerdo con NBC News, el anillo tiene cuatro puntas y un botón en la parte posterior y un pequeño bisel alrededor de la piedra.

Si bien no hay un anuncio oficial sobre el costo de la piedra, los expertos en joyería estiman que el precio se acerca a los $550,000 dólares, de una gama de diamantes naturales que oscilan entre $400,000 y $800,000 dólares, dependiendo de las especificaciones particulares, explicó Stephanie Gottlieb, fundadora de Stephanie Gottlieb Fine Jewelry.

En cuanto a la piedra, diferentes expertos la definen como: “de gran tamaño, con una ventana”. En cuanto al color señalan que “parece más cálido que otros diamantes, una característica típica de las antigüedades” y que esta cualidad “resalta su carácter y belleza natural”.

“Las piedras antiguas aportan un carácter que no se puede replicar”, afirmó Gottlieb. Mientras que The Clear Cut también destacó el “encanto vintage” de la piedra tallada a la antigua, señalando que cada pieza de este tipo una es única.

Lauren B. Shmueli, especialista en anillos de lujo y experta en diamantes de Lauren B Jewelry, detalló que los cojines antiguos son conocidos por sus “bordes suaves y curvos y su distintivo patrón de facetas en forma de tablero de ajedrez, que le da a la piedra un carácter excepcional”.

Mientras que la forma alargada de la piedra, no tiene la típica forma de cojín, pero complementa los largos dedos de Swift.

Artifex, la joyería responsable de la fabricación del anillo, hizo una publicación en sus redes sociales promocionando una colección “de la bóveda…” en su sitio web este martes, posiblemente en referencia a algunos de los temas más recientes de Swift, que acompañaron sus regrabaciones de ‘Taylor’s Version’, que contiene temas compuestos hace años, pero que no aparecieron en el álbum original

¿Cómo surgió el amor entre Travis Kelce a Taylor Swift?

Travis Kelce y Taylor Swift comenzaron a salir de manera informal en 2023 y la relación comenzó a prosperar cuando la cantante apareció frecuentemente en uno de los palcos de Arrowhead Stadium para apoyar a su nuevo novio, acompañada de la madre de Kelce. Finalmente lo felicitó en el campo tras su victoria en el Super Bowl LVIII.

Mientras que durante la temporada baja de la NFL, Kelce ha acompañado a su novia en diferentes conciertos de su gira The Eras Tour, por todo el mundo. El ala cerrada estelar fue captado en las gradas cantando para apoyar a su famosa novia.

La pareja apareció recientemente en el poscast de los hermanos Kelce, junto con Jason, y hablaron de su relación y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Mientras que en una entrevista para GQ, Kelce habló sobre su amor por Swift:

“Siempre que estoy con ella, siento que somos personas normales. Simplemente somos dos personas enamoradas“. Y agregó: “sucedió de forma muy natural, aunque desde el punto de vista mediático estaba siendo monitoreado. Nada de lo que he hecho ha sido un proceso controlado y organizado”.

