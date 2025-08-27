Travis Kelce y Taylor Swift se habrían comprometido en la mansión de él

Este martes 26 de agosto, Travis Kelce y Taylor Swift anunciaron oficialmente su compromiso con una publicación en redes sociales. La noticia emocionó a todos, en especial a las fanáticas de la estrella pop.

Aunque no dieron detalles sobre el momento, ‘Page Six’ asegura que se trata de un jardín dentro de la mansión en Leawood, Kansas, que compró en 2023 por $6 millones de dólares. Hay que recordar que la estrella de los Kansas City Chiefs compró el sitio poco después de que hiciera pública su relación con Swift.

En las fotos del viejo listado de la residencia, disponible en la página web de Zillow, se ve una zona al aire libre muy parecida a la que aparece en las fotos del compromiso, aunque se puede comprobar que Kelce invirtió dinero en llenarlo de flores y más.

Además de sus hermosos jardines y extensas áreas verdes, esta propiedad incluye una casa principal de 17,000 pies cuadrados distribuidos en seis habitaciones, seis baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, bodega, cuarto de lavado y otras comodidades.

En su momento, se dijo que había comprado la mansión porque quería un espacio más privado y grande para que Swift lo visitara. Por los momentos, la pareja tiene una cartera de bienes raíces independiente, aunque hace unos meses se dijo que estaban interesados en comprar su primera casa juntos.

Además del escenario, lo que se sabe del compromiso es que el anillo fue diseñado por Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry, tiene un diamante de ocho quilates y está valorado en $550,000 dólares.

Por los momentos, no se sabe para qué año la pareja programará la boda, aunque seguro será en 2026, luego de que termine la temporada de la NFL. Hay que recordar que el próximo 3 de octubre, Swift estrenará el álbum ‘The Life of a Showgirl’.

