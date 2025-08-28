Un agujero en el roster: el bullpen de los Mets se convierte en el dolor de cabeza de Carlos Mendoza

El béisbol es un juego de pequeños márgenes, y para los New York Mets, la diferencia entre una victoria y una derrota a menudo recae en la efectividad de sus lanzadores de relevo.

Si bien el equipo ha mostrado un resurgimiento en su ofensiva y cuenta con una rotación de abridores sólida, la falta de fiabilidad en el bullpen se ha vuelto su talón de Aquiles, frustrando a los aficionados y, sobre todo, a su manager, Carlos Mendoza.

La frustración del cuerpo técnico es palpable. Los Mets han visto cómo valiosas ventajas obtenidas por sus abridores se desvanecen en los últimos innings, un problema que ha sido recurrente y que los separa de los líderes de la división.

Cifras de alarma en el relevo de Queens

El rendimiento del bullpen de los Mets es una de las principales razones por las que el equipo se encuentra en una batalla constante por los puestos de postemporada.

Las estadísticas de las últimas semanas son contundentes y reflejan la gravedad de la situación y es que el promedio de carreras limpias (ERA) colectivo del bullpen ha sido alarmantemente alto, superando la marca de 5.00 en los juegos recientes.

En las últimas semanas los relevistas del equipo metropolitano han sumado un alto número de juegos salvados perdidos, lo que ha costado al equipo victorias que parecían aseguradas.

Estos números son un reflejo de la presión que el bullpen ejerce sobre un equipo que, de otra forma, sería un serio contendiente.

La búsqueda de Mendoza por encontrar una fórmula que estabilice la situación se ha vuelto la prioridad, pues de no resolverse, los sueños de postemporada de los Mets podrían terminar antes de lo esperado.

