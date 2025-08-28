US Open: Daniil Medvedev multado con 42.500 dólares tras polémica eliminación

El ruso Daniil Medvedev fue multado con 42.500 dólares tras su eliminación en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos frente al francés Benjamin Bonzi. El exnúmero 1 del mundo recibió 30.000 dólares por conducta antideportiva y otros 12.500 por destrozar su raqueta, según informó The Athletic.

La sanción representa casi el 40 % de los 110.000 dólares que le correspondían por disputar la primera ronda del torneo.

El incidente ocurrió el domingo, cuando un fotógrafo ingresó por error a la pista antes de que terminara el partido, lo que derivó en una polémica decisión arbitral que desató la furia de Medvedev.

El ruso discutió con el juez de silla, gesticuló de manera exagerada hacia la grada y provocó una oleada de abucheos que retrasaron durante más de seis minutos el servicio de Bonzi con bola de partido.

Tras consumarse la derrota, Medvedev, visiblemente alterado, rompió su raqueta contra el suelo mientras permanecía sentado en su banco.

“Voy a recibir una multa grande”, reconoció el propio jugador en rueda de prensa. “A tipos como yo nos multan mucho más que a otros”, agregó.

Sigue leyendo:

–Controversia en Canadá: deportistas se oponen al partido contra Israel en la Copa Davis de tenis por “genocidio”

–Venus Williams lo intenta, pero cae eliminada en primera ronda del US Open

–Nuevo look de Carlos Alcaraz en el US Open hace estallar los memes en redes