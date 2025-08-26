Nuevo look de Carlos Alcaraz en el US Open hace estallar los memes en redes

La victoria del Carlos Alcaraz ante el local Reilly Opelka por 6-4, 7-5 y 6-4 en la primera ronda de US Open 2025 este lunes pasó a un segundo plano para muchos, quienes en lugar de estar pendientes de la actuación del español quedaron hipnotizados por el radical cambio de apariencia que mostró en la cancha del Arthur Ashe, en Nueva York.

Vistiendo de camiseta y short color morados, los aficionados quedaron sorprendidos con el look de Alcaraz, quien en lugar de lucir su acostumbrada apariencia con cabello largo azabache y barba, ahora lució con un corte completamente rapado.

Sin importar la opinión ajena Alcaraz mostró como siempre un gran nivel de tenis para doblegar a Opelka, pero en las redes los memes no se hicieron esperar, con miles compartiendo material divertido, mientras que otros republicaron opiniones de otros rivales del oriundo de El Palmar.

Su imponente apariencia, las comparaciones con otros famosos, la sorpresa del cambio, entre otros, fue parte de lo más compartido con memes en redes sociales.

Mira los mejores memes de la nueva apariencia de Alcaraz aquí:

Frances Tiafoe on Carlos Alcaraz's new haircut:



"It's definitely terrible… that's my guy though." 😭😭😭😭



pic.twitter.com/QgMHyqzoGw — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

no puedo explicarlo pero alcaraz me hace acordar a este llore pic.twitter.com/BT9KuiZ2wI — ︎bel (@ipushimback) August 26, 2025

Carlos Alcaraz walking up for his pre-match interview for his 1st round U.S. Open match:



“Here comes Carlos Alcaraz. Yes, this is in fact, Carlos Alcaraz.” 💀💀💀



pic.twitter.com/FCVBBSyNNu — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 26, 2025

No me puedo tomar enserio a Alcaraz pelado y con ese kit parece este pic.twitter.com/PXbwilWMd8 — mica (@micaxarg) August 26, 2025

