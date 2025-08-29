Carlos Alcaraz se lleva tremendo susto con su rodilla en triunfo en el US Open

El español Carlos Alcaraz continúa con paso firme en el US Open tras superar a Luciano Darderi por 6-2, 6-4, 6-0 en tercera ronda.

Pero a pesar de su contundente victoria hubo una situación que hizo saltar las alarmas en Flushing Meadows. Y es que su continuidad en el camino del US Open quedó en el aire después de que solicitase la entrada de su fisioterapeuta para tratarle de unos problemas en su rodilla derecha.

Todavía marchaba su eliminatoria ante Luciano Darderi por el segundo set, pero en lugar de mostrarse lastrado por estas molestias acabó activando una apisonadora en su regreso a pista. Su rival no volvió a sumar un solo juego, quedando de manifiesto que el estado de dulce del murciano sigue en pie dispuesto a presentar batalla por el título de Grand Slam.

Carlos Alcaraz into the second week without dropping a set! pic.twitter.com/8I1sn7DDnn — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2025

“Un pequeño problemilla” según Carlos Alcaraz

El propio Alcaraz comentaba tras el desenlace de la eliminatoria cómo vivió estos instantes: “A veces salen problemillas cuando no te lo esperas. Hay que cuidarlo y ver qué tal va. En la segunda bola de break he notado un pequeño pinchazo en la rodilla después del saque y en los siguientes cuatro o cinco o puntos me ha molestado. Por eso he solicitado al fisio, para ver qué pasaba, pero luego se ha ido y he podido jugar normal”, admitió en el post-partido.

Carlos Alcaraz recibió atención médica. AP Photo/Yuki Iwamura

Alcaraz acumuló 31 golpes ganadores, sólo cometió 12 errores no forzados. Entregó por vez primera su saque, en el séptimo juego del segundo set, pero acabó en anécdota. Había enseñado su fortaleza con el servicio, con el que se le escaparon únicamente dos puntos en el set inicial.

Una auténtica salvajada el nivel que está exhibiendo, que le ha llevado a sumar su 80ª victoria en Grand Slam, siendo el cuarto profesional más joven que llega a esa cifra. Es la 20ª en el US Open. Datos abrumadores: en la temporada 57 triunfos, de 63 encuentros, desde abril un balance de 42-2.

Ahora va por más

Alcaraz también hizo balance de lo que va de torneo, donde ha superado las tres primeras rondas sin ceder un set, y tras dejar atrás partidos relativamente cómodos.

“Después de estos tres primeros partidos me sigo sintiendo muy bien, con mucha confianza, con buen ritmo”, aseguró el campeón de cinco títulos de Grand Slam.

“Soy muy exigente conmigo mismo y siempre pienso más en los errores que en lo que he hecho bien. Hoy ha habido algunos golpes que no me han salido del todo como me hubiera gustado, la derecha paralela tampoco me ha ido como quería, pero en general buen ritmo, buenos golpes y pocos errores dentro de lo que es mi juego”, analizó.

“Estoy contento de cara a cómo están yendo las cosas. Me voy encontrando más cómodo, voy a más”, cerró Alcaraz.

