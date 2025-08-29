Entrenador de los Miami Dolphins Ryan Crow fue arrestado por agresión doméstica

El entrenador de linebackers de los Miami Dolphins Ryan Crow fue arrestado la madrugada del viernes en Fort Lauderdale bajo un cargo de agresión doméstica, de acuerdo con los registros de la cárcel del condado de Broward.

Según la declaración de causa probable del Departamento de Policía de Fort Lauderdale, Crow tuvo una discusión con alguien con quien vive y empujó a la persona. La presunta víctima aseguró que no resultó herida y se negó a presentar una declaración formal tras la intervención policial poco después de la medianoche.

No obstante, dos testigos señalaron a Crow como agresor. Uno de ellos afirmó que la “víctima parecía aterrorizada”, mientras que el otro indicó que el entrenador detuvo sus acciones al percatarse de que había personas presenciando la confrontación y regresó a su apartamento.

Hasta la mañana del viernes, Crow, de 37 años, permanecía detenido en la cárcel principal del condado de Broward sin derecho a fianza.

Los Miami Dolphins reaccionaron de inmediato colocando al entrenador en licencia administrativa. “Estamos al tanto del grave asunto que involucra a Ryan Crow y actualmente estamos recopilando más información”, señaló la franquicia en un comunicado.

Crow se unió al staff de los Dolphins en 2024 tras tres temporadas en el mismo cargo con los Tennessee Titans. Desde 2018 ha desarrollado su carrera como entrenador en la NFL, con pasos exclusivamente por Titans y Dolphins.

