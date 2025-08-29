Gianni Infantino visita México y confirma al Estadio Azteca como sede inaugural para la Copa del Mundo de 2026

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 ha comenzado, y con ella, se confirman los detalles que harán de la justa mundialista un evento sin precedentes.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, puso fin a las especulaciones sobre la sede del partido inaugural, confirmando que la sede será en la Ciudad de México. El icónico Estadio Azteca, un coloso del fútbol mundial, volverá a ser protagonista principal.

La noticia se dio a conocer tras un encuentro entre Infantino y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, un gesto que simboliza la importancia que el evento tendrá para la nación anfitriona.

En un acto simbólico, Infantino le entregó a la mandataria una réplica gigante de un boleto para el partido inaugural, con el número de asiento uno, sellando el pacto de manera memorable.

“Agradezco la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para conversar sobre el desarrollo de la Copa Mundial. México vivirá un momento extraordinario; tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026“, dijo la mandataria de México a través de las redes sociales.

Además completó. “Recuerden que en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llevarán a cabo 13 partidos de la gran fiesta deportiva”.

El Azteca hace historia una vez más

El anuncio no es solo una confirmación, sino un hito histórico. Con este nombramiento el Estadio Azteca se convierte en el primer recinto en todo el mundo en albergar tres ceremonias y partidos inaugurales de la Copa del Mundo, luego de haber sido el escenario de los arranques de los torneos de 1970 y 1986. La fecha para este evento histórico está programada para el 11 de junio de 2026.

El recinto ha sido testigo de la consagración de leyendas como Pelé y Diego Maradona, ahora se prepara para recibir al mundo una vez más y para ser el punto de partida de la primera Copa del Mundo organizada por tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

