Trump anunció fecha del sorteo del Mundial 2026: será en Washington y promete un “arranque fenomenal”

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 ya tiene fecha: se celebrará el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington, según confirmó el presidente de Estados Unidos Donald Trump acompañado por el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

El torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, será histórico: por primera vez participarán 48 selecciones y los partidos se jugarán en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá.

Trump destacó el simbolismo de llevar el sorteo a uno de los espacios culturales más importantes de la capital. “Es un gran honor traer este evento mundial y a estos increíbles atletas, los mejores del planeta, al centro cultural de nuestra nación”, señaló.

“La Copa Mundial de la FIFA de 2026 será el evento más grande y complejo en la historia del deporte, y el Centro Kennedy le dará un arranque fenomenal. Es algo muy grande, como organizar varios Super Bowl al mismo tiempo”, subrayó.

En medio de bromas, Infantino entregó a Trump el trofeo de la Copa del Mundo. “Es un trofeo que solo suelen tocar los ganadores, como usted y como Leo Messi, que fue el último en sostenerlo”, dijo el presidente de la FIFA.

Sigue leyendo:

–Mexicano Edson Álvarez ficha por el Fenerbahçe y estará a las órdenes de José Mourinho

–FIFA repudia incidentes en la Copa Sudamericana: Infantino exige sanciones ejemplares tras Independiente vs U. de Chile

–Se retira a los 29 años Jakub Jankto, exfutbolista que rompió tabús anunciando públicamente su homosexualidad