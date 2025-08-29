Gustavo Del Prete calienta el duelo ante los Pumas de la UNAM

Los Rojinegros del Atlas se enfrentarán este fin de semana contra los Pumas de la UNAM por el partido correspondiente a la Jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, compromiso que representa el primer enfrentamiento de Gustavo ‘Tuti’ Del Prete contra su antiguo equipo; ante este motivo consideró que será un duelo lleno de emociones en el que espera poder ser fundamental para lograr el triunfo a favor de su equipo.

El jugador argentino realizó estas declaraciones durante la conferencia de prensa previa a este encuentro previsto para el domingo 31 de agosto en el Estadio Olímpico Universitario, donde ambos equipos deben sumar puntos con urgencia para poder escalar posiciones y luchar por puestos para la Liguilla.

Tuti también destacó cómo se siente bajo las órdenes de Diego Cocca y la confianza que este le ha brindado dentro de la cancha para poder incrementar sus habilidades deportivas; sostuvo que es fundamental poder estar entre los primeros lugares de la competencia si desean demostrar el crecimiento y especialmente para poder luchar por el título de campeón del balompié azteca que el Atlas no alcanza desde hace unas cuantas temporadas.

“Siempre digo que estar dentro de los 11 es importante, pero también lo es ayudar desde donde toque, incluso entrando desde la banca. Mi posición más natural es mediapunta o segundo delantero, ahí me siento más cómodo atacando espacios. Pero no me concentro solo en dónde me gusta jugar, lo importante es aportar al equipo”, expresó .

“Va a ser lindo volver a Ciudad Universitaria, el club que me trajo y donde tengo lindos recuerdos. De la afición también guardo buenas memorias. Será un partido muy especial, sabiendo que debemos sumar de a tres. Ese es el objetivo. Va a ser un juego atractivo entre dos equipos que necesitan la victoria. Será fundamental lo que trabajemos esta semana. Los partidos se planean de manera diferente, pero va a ser un lindo juego en C.U. Ambos equipos necesitamos puntos, lo vamos a ir a buscar. Ojalá tengamos un partido perfecto y nos llevemos los tres puntos”, enfatizó Del Prete.

Para finalizar, Gustavo Del Prete destacó que se siente bastante contento por estar defendiendo los colores de los Rojinegros del Atlas debido a la receptividad que ha tenido tanto por los miembros del cuerpo técnico y sus compañeros de equipo; así como del resto de la fanaticada que lo ha ido apoyando cuando está en el terreno de juego.

“En lo personal me estoy sintiendo bien, es producto del esfuerzo y del trabajo que realizo con el equipo. Eso da sus frutos. Cuando Diego llegó habló con nosotros y me dio la confianza para jugar; me siento bien respondiendo dentro de la cancha. Es importante poder ayudar con goles y asistencias. Poco a poco me voy sintiendo mejor y espero que eso se vea reflejado en los resultados. Diego nos ha dado mucha confianza y nos impulsa a ser competitivos”.

