Jessie J pospone su gira tras batalla contra el cáncer de mama

La cantante británica Jessie J anunció que su esperada gira por Estados Unidos no se llevará a cabo este año y las fechas para Europa y Reino Unido se pospondrán debido a que necesita pasar por una segunda cirugía como parte de su tratamiento contra el cáncer de mama.

La intérprete de “Price Tag”, de 37 años, ya había compartido con sus fans en junio la dura noticia de su diagnóstico en etapa temprana. Desde entonces, se ha mostrado abierta sobre su proceso, y aunque su primer paso fue someterse a una cirugía inicial, ahora toca otra intervención que, según ella misma explicó, no es nada grave, pero tiene que hacerse antes de que termine el año.

“Desafortunadamente, tengo que someterme a una segunda cirugía. Nada grave, pero debe hacerse antes de fin de año y, por desgracia, coincide con una gira que tenía programada“, explicó.

El problema es que esas fechas coincidían con su gira por Europa y Reino Unido en octubre, y Estados Unidos en noviembre. En un video publicado en Instagram, Jessie contó que las presentaciones europeas se reprogramaron para abril de 2026, pero los shows en Estados Unidos, lamentablemente, quedaron cancelados por completo.

“Así es, y lo siento mucho. Me siento frustrada y triste, pero también, es lo que es, y necesito mejorar. Necesito sanar, y sé que esta es la decisión correcta. Así que pospongo la gira hasta el año que viene“, indicó.

“Por favor tengan paciencia con la gira por Estados Unidos. Es algo que quiero hacer, pero cuando sea el momento adecuado. Así que podría ser un poco más adelante en el año. Podría ser un poco antes. Todavía no lo sé. Ustedes saben cuánto quiero hacerlo todo, pero simplemente no puedo. Y tengo que ser realista”, agregó.

Haz click en la publicación

Jessie también ha luchado contra varios problemas de salud a lo largo de su vida: le diagnosticaron una afección cardíaca a los ocho años, sufrió un derrame cerebral leve a los 18 y se quedó sorda brevemente en 2020.

Sigue leyendo: