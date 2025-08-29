¿Lili Estefan se molestó con Chiquinquirá Delgado por hablar de su hija Lina?

Chiquinquirá Delgado fue invitada al programa El Gordo y la Flaca y habló con Lili Estefan de una controversia que hubo, debido a que crearon un material falso en el que aseguraban que la presentadora venezolana hablaba de Lina Luaces, por su coronación como Miss Universo Cuba 2025.

En el show, la ‘flaca’, como también es conocida, dijo que en una reunión con amigos alguien le dijo que su colega estaba haciendo comentarios negativos contra la joven.

“Yo dije, imposible, esto tiene que ser inteligencia artificial”, comentó Lili Estefan para explicar que luego le escribió a Chiqui para preguntarle si eso era cierto.

Sin embargo, la conductora de televisión le dijo: “No hay ningún video, pusieron una foto tuya y mía y un voice over, así pueden meter”.

La cubana-estadounidense reconoció que este tipo de montajes hacen mucho daño, pues en muchas ocasiones la gente cree en esas informaciones.

La elección de Lina Luaces como Miss Universe Cuba ha traído una gran cantidad de comentarios, pues hay quienes piensan que influyó el hecho de que su madre es Lili Estefan.

Sin embargo, la modelo se ha defendido en redes sociales con mensajes en los que destaca que este logro es el resultado de mucho esfuerzo.

“Y a los que me arrastraron, me criticaron, me humillaron y descargaron su odio hacia mí en las distintas plataformas digitales, gracias también, por enseñarme dos grandes lecciones: Primero, a no ser como ustedes. Y segundo, por ayudarme a darme cuenta de que las cosas que criticaban —como mi acento, el hecho de no haber nacido en Cuba sino en Miami producto del exilio, y no hablar un español perfecto— no eran debilidades, sino mis mayores fortalezas”, dijo a comienzos de agosto en una publicación en Instagram.

