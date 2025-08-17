El segmento que Chiquinquirá Delgado tendrá en Despierta América

La presentadora venezolana de televisión Chiquinquirá Delgado vuelve a la pantalla de Univision con un segmento en el programa matutino Despierta América.

En su cuenta en Instagram, la conductora compartió la noticia con su amplia comunidad de seguidores.

“¿Y qué tal si decidimos reinventarnos y todo funciona? ¿Todo se alinea como lo soñamos? ¿Qué tal si callamos esas vocecitas que siempre aparecen con el peor escenario y lo reemplazamos con el propósito de sumar a las vidas de otros y a disfrutar y divertirnos en el proceso? Yo estoy ready”, dijo la famosa.

Además de eso, explicó en su mensaje: “Hoy comenzamos #despiertaconcasa en Despierta América y no puedo estar más feliz de compartir junto a Edgar Márquez esta aventura de acompañarlos en el camino a la casa de tus sueños”.

A finales de junio, Chiquinquirá Delgado hablaba de su faceta en el mundo de bienes y raíces, que ha ido explorando poco a poco.

En una transmisión en vivo para la cuenta en Instagram del show, la ex reina de belleza habló del objetivo que tiene con este nuevo proyecto: “La idea es acompañarlos en todo el proceso, darles tips para que se ahorren muchos dolores de cabeza y muchas noches sin dormir, como me pasó a mí, cuando comencé como inversionista de bienes y raíces”, dijo.

En esa actividad, las personas le preguntaron a la venezolana y su compañero de fórmula algunas interrogantes sobre el tema de compra y venta de casas. “Si yo decido comprar una casa, la mayoría de la gente necesita un préstamo, cuál es mi puntaje de crédito, cómo lo puedo reforzar, cómo lo puedo mejorar”, decía Chiquinquirá Delgado.

La famosa logró combinar con este nuevo segmento una de sus nuevas pasiones con algo que conoce muy bien: el mundo de la televisión. Ahora con un enfoque más educativo en un aspecto tan importante como la adquisición de viviendas.

Sigue leyendo:

• Chiquinquirá Delgado deslumbra con un vestido de cuerina, hilos plateados y transparencias a sus 51 años

• Chiquinquirá Delgado nos cuenta cómo se prepara para los Latin American Music Awards de Univision

• Chiquinquirá Delgado lució un vestido nude con cadenas ceñido a su esbelta figura que resaltan sus voluptuosas ‘boobies’