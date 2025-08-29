Mamá de Emiliano Aguilar responde a Pepe Aguilar por hablar de ella: “Tantas mentiras”

La relación entre Emiliano Aguilar y su padre, Pepe Aguilar, se encuentra fracturada desde hace muchos años, y aunque ambos han manifestado que están dispuestos a arreglar las cosas entre ellos, ahora surgen más diferencias, ya que el hijo mayor del cantante se siente en la obligación de grabar algunos videos para defender a su madre, Carmen Treviño.

La tensa situación entre padre e hijo se registró debido a que Pepe le ofreció una entrevista a Pati Chapoy. En ese momento, contó que Carmen se llevó a Emiliano, además de que se habría llevado algunas cosas del lugar donde vivía en México, razón por la cual Emiliano terminó molestándose y está seguro de que todo se trata de una mentira que busca desprestigiar a su mamá.

Carmen finalmente rompió el silencio; ninguna de las publicaciones que hizo su hijo le impidió emitir un comentario que dejó perplejos a muchos. Aseguró que ya no existe razón para seguir manteniéndose en silencio. Por ello, agregó que muchas de las cosas que se han dicho durante años son mentiras y mencionó que ella, como madre, siempre le dará su apoyo en medio de todo el sufrimiento que tuvieron que afrontar.

“Te amo, mi Emi. Ya llegó el momento en que no hay que callar, no se vale; juntos sufrimos. Tantas mentiras que hemos aguantado durante tantos años y sin voz. Mi apoyo incondicional siempre. No más mentiras. Gracias, mi soldado”, expresó Treviño.

A través de videos colgados en sus redes sociales, Emiliano aseguró que muchas de las cosas que le ha dicho son completamente falsas. Por ello, descartó que su madre le haya sacado cosas de la casa donde vivían. Razón por la cual dijo que no iba a permitir que le sigan faltando al respeto a su progenitora, quien durante años habría sido humillada públicamente y solo ha permanecido en silencio.

“Todo esto que estoy diciendo ahorita, todo lo que está pasando, es porque hablaste mal de mi mamá. O sea, ¿cómo vas a decir que se llevó todas las cosas en el carro? ¿Cómo vas a decir que te dejaron sin nada? (…) No voy a dejar que nadie le falte el respeto a mi mamá. Yo dije: ‘Jamás voy a hablar de mi papá porque él nunca me ha faltado al respeto a mí‘, hasta que hizo esa entrevista hablando mal de mi mamá”, dijo.

