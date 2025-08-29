Migbelis Castellanos dice cómo se sintió cuando se separó de su bebé para dormir 

Migbelis Castellanos, conductora del programa Desiguales, habló de cómo se sintió la primera vez que su bebé Caden no durmió con ella.

“Lo primero que les voy a decir es que esto se llama entrenamiento del sueño y yo siento que ese nombre está mal puesto, no le hace justicia a lo que es, en realidad lo que es ajustar los horarios de la siesta del niño durante el día porque yo no lo sabía, pero un buen día de siesta viene con una buena noche de sueño para el bebé. Eso me ayudó a tener un poquito más de horarios en la casa”, comentó.

Luego de esto, explicó que las primeras noches en las que su hijo no durmió con ellos se sintió muy mal. “En una de esas lloradas me metía al cuarto y decía ‘yo no quiero hacer esto, no quiero dormir más nunca’”, afirmó.

Esta breve separación siente que es lo mejor, al menos en su caso. “A mí me está funcionando cuando me di que anoche mi bebé durmió durante toda la noche. Por eso ahora estoy hablando bastante”, bromeó.

Migbelis Castellanos dijo que su esposo Jason la felicitó por el trabajo que han hecho, pero también porque “su esposa regresó a la cama”.

La venezolana indicó que una especialista la ayudó en este proceso y siente que los resultados son bastante óptimos para su día a día.

Amara La Negra y Adamari López comentaron que en su caso duermen con sus niñas y sienten que es una etapa bonita, pero que se ha extendido también porque no tienen pareja.

“Yo entiendo que la vida en pareja es importante aunque uno puede buscarse unas maneras creativas y maravillosas si tu bebé está durmiendo en tu cuarto”, opinó la puertorriqueña.

Este tema fue bastante interesante para las Desiguales, pues dieron sus puntos de vista sobre este aspecto en la crianza de los niños.

