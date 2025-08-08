Migbelis Castellanos revela desagradable propuesta que le hizo un productor por su peso

La conductora venezolana Migbelis Castellanos se sinceró sobre una experiencia pasada en la que un productor de televisión le hizo una propuesta que le pareció desagradable y que se vio en la obligación de rechazar.

Migbelis Castellanos recordó esta experiencia durante su participación en el podcast de Desiguales, Todos opinamos, con Carolina Sandoval como invitada. Durante muchos años, Migbelis ha enfrentado las constantes críticas de quiénes consideran que no tiene el peso adecuado para ser modelo y mucho menos Miss. La venezolana se coronó como Miss Venezuela en 2013, pero su reinado estuvo acompañado por las constantes críticas sobre su peso.

De acuerdo con su relato, cuando comenzó a trabajar en televisión un productor le propuso usar las críticas sobre su peso para aumentar la audiencia con un desagradable formato centrado en cómo perdía peso semana a semana.

“Una vez me ofrecieron ser parte de una polémica para aumentar el rating. Entonces me dijeron, ‘vamos a aprovechar que la gente te está llamando gorda y te vamos a traer a este programa matutino’, ojo me llama uno de los productores de ese programa en ese tiempo”, comenzó su relato.

Luego detalló en qué consistía la propuesta del productor. “‘Vamos a utilizarlo a nuestro favor vamos a llevarte al programa con tu banda y tu corona y hacemos que el director del concurso, en vivo te quite la corona y la banda, te pesan y luego hacemos como un reality semana a semana de cuántas libra vas perdiendo... la gente va a conectar contigo, cuando te quiten la banda y la corona vas a llorar'”, siguió relatando

La conductora se sintió indignada con esa propuesta y rechazó participar en ese programa. Carolina Sandoval aplaudió la decisión que tomó Migbelis en aquel momento y afirmó: “Los números y el rating no vale la salud mental”.

Migbelis Castellanos ha sido blanco de críticas por su peso desde que saltó a la fama como reina de belleza. Aunque no es una persona con sobrepeso, las personas ha sido blanco de body shaming ( que es la práctica de criticar o burlarse del cuerpo de una persona).

En febrero de 2024 Migbelis Castellanos habló sobre cómo impactó sus cambios de peso en su carrera durante una conversación en ‘Desiguales’.“Yo he vivido en muchos cuerpos. He sido delgada, gorda, he aumentado y cuando he sido más pesada es porque estoy disfrutando de la vida. Cuando tenía esta etiqueta de ‘Miss Gorda’, como estaba trending y todo el mundo con el tema de la inclusión, tenía más oportunidades de trabajo, más comerciales, las marcas querían trabajar más. Perdí peso y ahora resulta que soy más de lo común, una muchacha bonita que está flaca”, comentó en aquel momento.

