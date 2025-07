Migbelis Castellanos habla del trauma que tuvo de niña con su cabello

Migbelis Castellanos, co-conductora del programa Desiguales, transmitido por la cadena Univision, habló del trauma que tuvo con su cabello por ser rizado.

En el show vespertino, la ex reina de belleza dijo: “Yo crecí escuchando a mi papá ‘ay, se te explotaron las cotufas’. Ahí les estoy mostrando mi cabello natural, con el que nací, es bien rizado, señores, la gente no puede creer que yo tenga el cabello liso ahora”.

La presentadora de televisión dijo que hace años, cuando quería ser Miss Venezuela, no percibía otra posibilidad para lograrlo que con el cabello liso. “Es verdad lo que vimos en el video anterior, no sé por qué antes el cabello rizado era visto como que no te arreglaste”, dijo.

Su compatriota, Mónica Pasqualotto, dijo que ella también sufrió por este mismo motivo, ya que en el noticiero no la dejaban aparecer en pantalla si no se alisaba su cabello.

Luego de esta declaración, Migbelis Castellanos dijo que es importante aprender a amarse tal cual se es desde pequeña. “Yo recuerdo que mi mamá me decía ‘tu cabello es hermoso, hija, úsalo así suelto, afro, que es bellísimo y yo no lo entendía”.

La venezolana reconoció que esa fue una etapa muy difícil en su vida.

Karina Banda, conductora mexicana, intervino en este debate e indicó: “Es abrazar tu identidad y qué bueno, es feo decirlo, que lo pongan de moda para que las niñas también se sientan orgullosas y no solamente las niñas, sino también las mujeres que se ponen su pelo afro”.

La mexicana aplaudió a quienes cuidan su pelo y lo muestran con orgullo, pues sabe que hay un cuidado bastante meticuloso para mantenerlo.

