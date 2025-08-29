Precaución: Retiran hidrolavadoras Ryobi tras decenas de incidentes graves

Este jueves, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. (CPSC, por sus siglas en inglés) anunció el retiro de aproximadamente 780.000 hidrolavadoras de la marca Ryobi vendidas en tiendas como Home Depot en Estados Unidos y Canadá debido a que tienen un defecto que las convierte en un peligro potencial de explosión que ha provocado fracturas y otras lesiones en algunos de sus compradores.

La empresa responsable del retiro es TTI Outdoor Power Equipment, Inc., con sede en Anderson, Carolina del Sur, fabricante de las hidrolavadoras eléctricas Ryobi. TTI Outdoor Power Equipment es una filial de Techtronic Industries (TTI).

El aviso señala que la falla de las hidrolavadoras eléctricas de esta marca tienen riesgo de que el capacitor se sobrecaliente y explote, “lo que provoca que las piezas salgan expulsadas con fuerza”. Esto representa graves riesgos de impacto para usuarios o transeúntes, así como riesgo de provocar un incendio.

Retiro masivo de hidrolavadoras Ryobi en Norteamérica

Hasta la fecha, el organismo ha reportado 135 informes de sobrecalentamiento de condensadores en EE. UU., incluidos 41 informes de explosiones que provocaron 32 lesiones o fracturas en dedos, manos, cara y ojos de los consumidores. Mientras que el departamento Health Canada no ha reportado incidentes adicionales en ese país.

Los artículos retirados del mercado tienen los números de modelo RY142300 y RY142711VNM, con números de serie que van de: EU17121D010001 a EU20256N180999, LT20211D140001 a LT21166D090999 y RG22154D090001 a RG23182N140999 para el primer modelo, mientras que el segundo, una hidrolavadora eléctrica de 2700 PSI, tiene números de serie con defecto desde LT21411D090001 hasta LT21425D090999.

En total, se habla de aproximadamente 764,000 unidades en EE. UU. y otras 16,000 en Canadá.

En Estados Unidos, estos productos se vendieron en Home Depot y Direct Tools Factory Outlet entre julio de 2017 y junio de 2024, a un costo de entre $300 y $400 dólares, de acuerdo con el reporte de la CPSC.

Además del retiro de hidrolavadoras del jueves, TTI Outdoor Power Equipment también retiró del mercado cortadoras de césped y cortasetos de marca Ryobi a principios de este año, porque representaban riesgo de incendio y laceración, respectivamente.

¿Qué hacer en caso de haber adquirido una hidrolavadora Ryobi defectuosa?

“Se insta a los consumidores que posean las hidrolavadoras ahora retiradas del mercado a que dejen de usarlas inmediatamente y visiten el sitio web de retiro del mercado de Ryobi para obtener información sobre cómo recibir un kit de reparación gratuito, que incluye un capacitor de reemplazo”, señala el informe.

Los clientes deben ingresar al sitio oficial de la marca en Ryobi Recall para verificar si su equipo está incluido en la lista. Las personas que confirmen haber comprado un modelo defectuoso recibirán un kit de reparación gratuito, con envío incluido y con instrucciones detalladas para su instalación.

La compañía aclaró que no es necesario presentar un comprobante de compra para recibir este servicio.

Este retiro masivo confirma los riesgos de seguridad asociados con fallas técnicas en equipos eléctricos de uso doméstico.

