Un club de leyendas: estos son los 21 peloteros que han conectado cuatro cuadrangulares en un mismo juego

El béisbol, con su rica historia y sus estadísticas interminables, ha visto innumerables hazañas, pero muy pocas son tan raras y espectaculares como la de conectar cuatro jonrones en un solo juego.

Este jueves, Kyle Schwarber de los Phillies, se unió a este exclusivo club, dejando a los aficionados asombrados con su despliegue de poder ante los Atlanta Braves.

La proeza es tan poco común que ha ocurrido apenas 21 veces en más de un siglo de historia de la MLB. Lo que hace que este logro sea aún más especial es que lo han alcanzado jugadores que no están en la conversación de los más grandes de todos los tiempos.

J.D. Martínez fue uno de los últimos en lograr esta hazaña en 2017 con los D-Backs. Crédito: AP

La lista de quienes lo han logrado no incluye a nombres de la talla de Babe Ruth, Barry Bonds o Alex Rodríguez, demostrando que este es un hito de pura potencia en el momento perfecto.

El exclusivo club de los ‘cuatro-jonrones’

Schwarber se convierte en el cuarto jugador en la historia de los Phillies en lograr esta hazaña, uniéndose a leyendas de la franquicia como Mike Schmidt (1976), Chuck Klein (1936) y Ed Delahanty (1896).

En una temporada en la que el poder ofensivo ha estado en exhibición, Kyle Schwarber no es el único en sumarse al selecto club. Este año, también han logrado la proeza el tercera base venezolano de los Arizona Diamondbacks, Eugenio Suárez, y el primera base de los Oakland Athletics, Nick Kurtz.

A continuación la lista completa de los 21 jugadores que han conectado cuatro cuadrangulares en un partido en la historia de las Grandes Ligas (orden cronológico):

Bobby Lowe (Boston Beaneaters): 30 de mayo de 1894 Ed Delahanty (Philadelphia Phillies): 13 de julio de 1896 Lou Gehrig (New York Yankees): 3 de junio de 1932 Chuck Klein (Philadelphia Phillies): 10 de julio de 1936 Pat Seerey (Chicago White Sox): 18 de julio de 1948 Gil Hodges (Brooklyn Dodgers): 31 de agosto de 1950 Joe Adcock (Milwaukee Braves): 31 de julio de 1954 Rocky Colavito (Cleveland Indians): 10 de junio de 1959 Willie Mays (San Francisco Giants): 30 de abril de 1961 Mike Schmidt (Philadelphia Phillies): 17 de abril de 1976 Bob Horner (Atlanta Braves): 6 de julio de 1986 Mike Cameron (Seattle Mariners): 2 de mayo de 2002 Shawn Green (Los Angeles Dodgers): 23 de mayo de 2002 Carlos Delgado (Toronto Blue Jays): 25 de septiembre de 2003 Josh Hamilton (Texas Rangers): 8 de mayo de 2012 Scooter Gennett (Cincinnati Reds): 6 de junio de 2017 J.D. Martínez (Arizona Diamondbacks): 4 de septiembre de 2017 Eugenio Suárez (Arizona Diamondbacks): 26 de abril de 2025 Nick Kurtz (Oakland Athletics): 25 de julio de 2025 Kyle Schwarber (Philadelphia Phillies): 28 de agosto de 2025

