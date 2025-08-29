Una docena de donas por solo $2: Krispy Kreme lanza una promoción para el Día del Trabajo

Para celebrar el Día del Trabajo, Krispy Kreme lanzó una oferta especial desde el 29 de agosto hasta el 1 de septiembre, que consiste en llevarte una docena de Original Glazed por solo $2 con la compra cualquier docena de donas.

La promoción de finde semana coincide con la nueva colección de Harry Potter: Casas de Hogwarts x Krispy Kreme con una variedad de sabores que van desde las cremas de mantequillas, galletas y chocolate.

Si te animas a probar estas delicias místicas, puedes aprovechar la oferta y llevarte una docena de Casas de Hogwarts con una docena de Original Glazed por $2.

¿Qué ofrece la nueva colección Krispy Kreme x Harry Potter?

La nueva colección Krispy Kreme x Harry Potter: Back to Hogwarts ofrece una docena de donas que incluye dos donas de cada casa, rellenas y cubiertas con sus colores y sabores únicos: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw.

Además de una dona Sorting Hat llena de sorpresas, cuatro donas clásicas Original Glazed y una bebida especial, el Golden Snitch Latte.

Las nuevas donas incluyen los sabores como Cookie Butter Kreme, Brown Butter Toffee Custard y Blueberry Glazed.

Donas de las Casas de Hogwarts

Dona Gryffindor: Rellena de una cremosa Kreme con sabor a mantequilla de galletas, esta dona está cubierta con un vibrante glaseado rojo y un crumble crujiente de galletas Biscoff. Todo está coronado con un toque de glaseado dorado y el escudo de la valiente casa de Gryffindor.

Dona Slytherin: Una audaz dona Original Glazed, adornada con remolinos de crema de mantequilla verde y chocolate, y cubierta con azúcar y galletas de chocolate desmenuzadas. Un bocado digno del ingenioso escudo de Slytherin.

Dona Hufflepuff: Generosamente rellena con una deliciosa crema pastelera de caramelo de mantequilla. Esta dona está cubierta con un brillante glaseado amarillo dorado, chocolate negro rallado y una galleta crujiente, todo junto al escudo de Hufflepuff.

Dona Ravenclaw: Inspirada en la sabiduría, esta dona está bañada en un exquisito glaseado sabor a arándanos. Se decora con chispas de azúcar para darle un toque brillante y se completa con el icónico escudo de Ravenclaw.

