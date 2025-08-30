Alfredo Adame habla sin filtros sobre su polémico estilo de vida amoroso

Alfredo Adame es un reconocido actor de 67 años y, de manera constante, su nombre ocupa los principales titulares del mundo del entretenimiento por su particular forma de ser, ya que es un poco polémico, y su estilo de vida lo lleva a protagonizar intensos momentos que se vuelven virales. Por ello, ahora se sinceró sobre el estilo de vida amoroso que lleva, dado que sostiene 4 relaciones diferentes y todas están al tanto.

El mexicano estuvo como invitado en el programa “Todo para la mujer” y se sinceró sobre las separaciones que ha tenido en su vida, hasta lo que ha sido llegar a esta etapa en la que permanece con varias mujeres al mismo tiempo, lo que no ha sido un problema para él; todo lo contrario: “Yo me divorcio hace 6 años y, de repente, empiezo a vivir en el poliamor porque tengo 4 novias y esas 4 novias se conocen entre ellas“, añadió.

El galán de telenovelas explicó que es necesario que las personas entiendan que una cosa es serle desleal a su pareja sentimental y otra muy distinta es que, de manera consensuada, se le permita a una persona tener diferentes relaciones, ya sean íntimas o emocionales.

“Hay una gran diferencia entre la infidelidad y el poliamor. La infidelidad existe; la causa negativa es que tú no estás siendo honesto con tu pareja, y por eso hay parejas que viven 37 años casadas que ni se hablan ni se pelan. Y el poliamor es consensuado”, expresó durante la exclusiva.

El Golden Boy ha declarado que, así como otras aceptan que tenga parejas, él también permite lo mismo para ser igualitarios y, finalmente, todos reciben lo que desean sin importar hasta cuándo exista un matrimonio de por medio: “Cuando yo la conocí, no sabía que era casada; después ella me dijo, después salió el rumor y ella me dijo: ‘sí, sí soy casada y nuestra relación es así, es poliamorosa'”.

El mexicano añadió que, quizás por la experiencia que ha tenido a lo largo de su vida, es que aprovecha para tener otra perspectiva de las situaciones, por lo que tener una relación poliamorosa no lo considera como algo delicado y lo ve como una manera de facilitarse la vida: “Yo, en realidad, mi forma de ver las cosas, no veo absolutamente nada de malo”.

