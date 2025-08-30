Chiquis Rivera habla de su sueño de ser mamá: ‘Yo se lo estoy dejando a las manos de Dios’

La cantante Chiquis Rivera tiene un gran sueño en su vida: convertirse en madre, algo que ha entendido que ocurrirá cuando Dios lo quiera, sobre todo luego de la difícil pérdida de un embarazo, que vivió el año pasado.

En una reciente entrevista con Michelle Galván, contó cómo ha logrado entender que todo llegará a su tiempo.

“Sueño con eso, yo se lo estoy dejando en las manos de Dios. He hablado con muchas mujeres de eso y me dicen lo mismo, que sucede cuando se lo dejas a Dios, ya no te preocupas tanto, pero sí hay días que te pega más y estás sentimental”, afirmó.

La conductora de televisión le explicó que ella tuvo cuatro pérdidas y entendió que los tiempos de Dios son perfectos. “Los hijos llegan en su momento debido, no sé si sea por Dios o si es cuando nosotros nos quitamos los miedos de encima”, afirmó.

Luego de esto, Chiquis Rivera habló de su libro “La niña que le canta a las abejas”, el cual le ha ayudado a sanar ciertas heridas de su vida. “Siento que he sanado a mi niña interior, que he perdonado por completo a mi mamá, a ciertas situaciones que pasaron, estuve mucho tiempo enojada con el mundo, mi mamá”.

Indicó que hay tres generaciones que ha sanado para dar a luz pronto. “Me siento lista, más que nunca”, afirmó.

En la entrevista, habló también cómo su madre y ella tenían una relación estrecha, algo que la ayudó a desarrollar su nuevo libro.

Acerca de su abuela doña Rosa, dijo que todo lo que reflejó en su libro es una forma de agradecerle por lo que hizo por ella.

Además, dijo que extraña mucho a su madre y que le pide siempre ayuda, ideas y fuerza para continuar adelante con su carrera.

