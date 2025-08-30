Chucky Lozano sobre su convocatoria con México: “Me encanta ir a la selección”

El fútbol es una cuestión de orgullo y sentimiento, y pocos jugadores lo entienden tan bien como Hirving ‘Chucky’ Lozano.

El delantero, una de las figuras más importantes de los últimos años para la selección mexicana, ha roto el silencio sobre su reciente llamado, dejando en claro que su compromiso con el equipo nacional está más fuerte que nunca.

Con una sonrisa que reflejaba su entusiasmo, el jugador habló en una entrevista para el Diario As sobre lo que significa para él recibir la convocatoria y unirse a sus compañeros para los próximos compromisos.

Sus palabras han servido como un bálsamo de esperanza y energía para una afición que anhela ver a su selección alcanzar nuevas glorias.

“Siempre estoy muy contento de representar a mi país. Es algo que me da mucha alegría y mucha pasión”, expresó el futbolista como sus primeras impresiones sobre este regreso a la selección de su país.

El delantero mexicano Hirving Lozano controla el balón durante un partido con la selección de México. Crédito: Julio Cortez | AP

En sus declaraciones a los medios, Lozano no dejó lugar a dudas sobre sus sentimientos, expresando de forma directa la pasión que siente por el combinado nacional.

“Me apasiona ir a la Selección Mexicana. La verdad que es algo muy bonito para mí. “Estoy muy ilusionado de regresar y de ver a mis compañeros. Hay una buena unión y un buen grupo”, resaltó el ahora jugador del San Diego FC de la MLS.

Por último el propio Lozano aprovechó para mandar un mensaje a toda la fanaticada mexicana. “A la afición le digo que siempre voy a dar el 100 por ciento por la camiseta“.

Estas palabras no solo demuestran el compromiso del jugador, sino que también reafirman su estatus como un referente de la selección, un líder que inspira con su entrega y su amor por los colores nacionales.

