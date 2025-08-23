Selección Mexicana presentó su sorpresiva convocatoria para concentración antes del Mundial de 2026

El director técnico de la selección mexicana, Javier ‘Vasco’ Aguirre, presentó este viernes la lista de convocados para el primer miniciclo que realizará el equipo de cara a lo que será su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo de manera conjunta justamente entre la nación azteca, Estados Unidos y Canadá.

Para sorpresa de muchos este listado de 23 jugadores cuenta con una amplia gama de nuevas figuras que espera poder demostrar todas sus cualidades deportivas en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para poder convertirse en posibilidades de cara a los próximos duelos internacionales y así aspirar a un cupo para la cita internacional en la que México espera poder romper los malos resultados mostrados en el Mundial de Qatar 2022.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

La información la dio a conocer el cuadro nacional a través de un comunicado difundido en su cuenta en la red social X, donde detallaron que este miniciclo se llevará a cabo a partir del lunes 25 de agosto hasta el miércoles 27 para que todos estos jugadores tengan la oportunidad de compartir en el terreno de juego y reforzar las estrategias técnicas y tácticas que esperan implementar en los próximos duelos.

“En su continuo seguimiento a los jugadores mexicanos, el cuerpo técnico de la Selección Nacional Mexicana ha programado una nueva concentración para entrenar con futbolistas que militan en la Liga MX para alistar de la mejor manera la Fecha FIFA de septiembre, en la que enfrentaremos a Japón y Corea del Sur, al tiempo de mantener la preparación para la Copa del Mundo 2026″, dice el texto.

Es importante destacar que el delantero argentino y naturalizado mexicano de Rayados de Monterrey, Germán Berterame, es quien lidera la convocatoria de estos 23 jugadores que forman parte de la Liga MX; el atacante llega como el segundo máximo goleador del torneo Apertura 2025 de la Liga MX; además de esto ya jugó un partido con el Tri el pasado mes de octubre de 2024 ante la selección de Estados Unidos.

Ciudad de México, 16 de marzo de 2025. Nelson Deossa, Germán Berterame, Sergio Canales y Jorge Rodríguez en festejo de gol, durante el partido correspondiente a la jornada 12 del torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Pumas de la UNAM y los Rayados del Monterrey, realizado en el estadio Olímpico Universitario. Foto: Imago7 / Diego Padilla

Entre los convocados también sobresalen otras figuras de gran valor dentro del balompié azteca como Jesús Angulo, del campeón Toluca; Diego Lainez, de los Tigres de la UANL, y Jorge Ruvalcaba, de los Pumas de la UNAM.

Lista de jugadores que estarán en el microciclo de la Selección Mexicana

Porteros: Raúl Rangel (Chivas), Sebastián Jurado (Bravos), Carlos Moreno (Pachuca).

Defensas: Denzell García (Bravos), Diego Barbosa (Toluca), Ramón Juárez (América), Víctor Guzmán (Rayados), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Daniel Aceves (Pachuca), Gerardo Arteaga (Rayados), Diego Campillo (Chivas), Bryan González (Chivas).

Medios: Fidel Ambriz (Rayados), Isaías Violante (América), Alexis Gutiérrez (América), Jesús Angulo (Toluca), Jorge Ruvalcaba (Pumas), Ozziel Herrera (Tigres), Diego Lainez (Tigres), Luis Romo (Chivas), Erick Sánchez (América)

Delanteros: Germán Berterame (Rayados), Armando González (Chivas).

Sigue leyendo:

–Efraín Juárez le responde a las críticas de Antonio Mohamed

–Andy Ruiz asegura que Jake Paul puede superar a Anthony Joshua

–Roger Federer ingresar a la lista de multimillonarios deportivos