Edson Álvarez revela el jugador que le aconsejó firmar con el Fenerbahce

El futbolista mexicano y nuevo jugador del Fenerbahce de Turquía, Edson Álvarez, se mostró bastante emocionado de poder estar bajo las órdenes del portugués José Mourinho para esta temporada del balompié internacional con la que espera poder brillar para mantenerse como uno de los miembros indiscutibles de la selección mexicana en su camino al Mundial de la FIFA de 2026, competencia que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

Durante unas declaraciones ofrecidas al equipo de prensa del club turco, el actual capitán de la selección mexicana, que llegó cedido del West Ham United de la Premier League y con opción de compra, aseguró que desea aprovechar esta nueva etapa en su carrera y ganarse rápidamente el cariño de los aficionados para poder brillar de la mejor manera posible dentro del terreno de juego.

“Llegar a un equipo tan grande significa que tienen una afición increíble. Desde el primer día la gente me ha mostrado mucho cariño y eso es importante para mí como jugador, porque de esa manera puedo sacar mi mejor versión. Después de hablar de la ciudad que es increíble, es muy linda, el clima es perfecto y ahora conocí a mis compañeros que son muy buenas personas. La verdad que cosas muy positivas en estos días”, expresó.

En sus declaraciones ‘El Machín’ también aprovechó la oportunidad para revelar el nombre de la persona que lo impulsó a tomar la decisión de dar este salto hasta Turquía; reveló que le preguntó a un antiguo compañero de equipo sobre el ambiente que se vivía dentro de la plantilla y especialmente en toda la ciudad para poder reforzarlos.

Edson Álvarez se convertirá en jugador del Fenerbahçe. Crédito: Ashley Landis | AP

“Claro que sé el equipo lo grande que es. Yo creo que no solo en México, en todo el mundo, sabemos o la gente sabe lo grande que es este equipo. Y sí, antes de venir tuve un par de llamadas con con excompañeros como Dušan Tadic, que jugué con él en Ajax mucho tiempo, y me informé de este club un poco más”, manifestó Edson Álvarez en sus declaraciones.

“Pregunté más acerca de la ciudad, algo que es importante para mi familia. Y bueno, solo escuché buenas cosas y eso me motivó a venir acá”, agregó el jugador azteca.

Para finalizar, Edson Álvarez habló sobre las grandes expectativas que posee con el Fenerbahce y al mismo tiempo manifestó su tristeza por no poder jugar el partido contra el Benfica por la clasificación a la fase de liga de la UEFA Champions League al no estar inscrito para esta competencia, aunque reconoció que hará todo lo posible para apoyar a sus compañeros.

“Desafortunadamente no podré estar en el partido (ante Benfica), pero apoyaré al equipo desde donde sea. Realmente estoy muy emocionado de poder jugar con ellos. He visto el equipo que tenemos, los jugadores que tenemos y creo que son grandes jugadores. Al final creo que el club y los jugadores tenemos el mismo objetivo que es ganar y esperemos que lo podamos hacer para darle mucha alegría a la gente”, concluyó.

