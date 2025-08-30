Hombre salta al vacío desde el faro de Fire Island, según autoridades

Un hombre murió luego saltar del faro de Fire Island, Long Island, el viernes en la tarde, mientras el centro de turismo se preparaba para marcar el final no oficial del verano.

El sujeto, cuyo nombre no se ha dado a conocer, aparentemente se lanzó hasta la muerte desde la plataforma de observación del monumento cerca de la 1:45 de la tarde, de acuerdo con el Departamento de Policía del Condado de Suffolk (SCPD).

“Los detectives del Escuadrón de Homicidios de la Policía del Condado de Suffolk, junto con el Servicio de Parques Nacionales, están investigando la muerte de un hombre que saltó del faro de Fire Island esta tarde”, informó el SCPD.

Las autoridades explicaron que obtuvieron imágenes del hombre acercándose al faro, comprando un boleto para entrar a la torre y posteriormente saltando.

El suicidio cerro la estructura de 167 años, justo antes del final no oficial del verano, cuando los neoyorquinos acuden masivamente a la playa el fin de semana del Día del Trabajo.

“El faro está cerrado temporalmente hasta nuevo aviso”, confirmaron funcionarios de la Sociedad para la Preservación del Faro de Fire Island en una publicación de Facebook.

La sociedad que supervisa el monumento dijo que el faro estaría cerrado todo el sábado, pero reabriría el domingo.

El faro de Fire Island ha sido un sitio turístico básico de Long Island por más de un siglo, informó New York Post.

La estructura se “iluminó por primera vez” en el año 1858 y se ha remodelado para conservar sus icónicas actuales franjas blancas y negras de manera alterna en 1891, explicó la Sociedad de Preservación del Faro de Fire Island.

El faro cuenta con una altura de 168 pies y se presume de que los visitantes pueden “ver el horizonte de la ciudad de Nueva York” desde lo alto de la torre.

El hecho del viernes sucedió casi una semana después de que un pastor de Carolina del Norte, que estaba de vacaciones con su familia, se ahogara a 2.5 millas de distancia en Sailors Haven, señaló un comunicado de prensa del SCPD.

La víctima, identificada como Ishmoile Mohammed, de 59 años, estaba nadando en el océano cuando una fuerte corriente de resaca lo arrastró hacia el oeste el pasado 23 de agosto.

“Se lo estaban pasando genial. Salían del agua… y una corriente de resaca se lo llevó… Su sobrino se giró para mirar y desapareció, así de simple”, dijo el pastor Rodney Camps, de la Iglesia Love City en Pineville, Carolina del Norte, durante un servicio religioso un día después de la tragedia, según Newsday.

Los rescatistas lo sacaron del agua y fue llevado en avión al Hospital Universitario South Shore en Bay Shore, donde fue declarado muerto.

Si tiene pensamientos suicidas o está pasando por una crisis de salud mental y vive en la ciudad de Nueva York, puede llamar al 1-888-NYC-WELL para recibir terapia de crisis gratuita y confidencial. Si vive fuera de los cinco distritos, puede llamar a la línea directa nacional de prevención del suicidio, disponible las 24 horas, al 1-800-273-8255, o visitar SuicidePreventionLifeline.org.

