Missouri le sigue los pasos a Texas: gobernador propone nuevo mapa electoral que favorezca a los republicanos

MIAMI – El gobernador del estado de Missouri, el republicano Mike Kehoe, convocó la próxima semana una sesión especial del Congreso estatal para diseñar un nuevo mapa electoral que ayudaría a su partido a ganar un escaño más, según medios locales, en las elecciones de 2026.

Missouri sigue así los pasos de Texas, en línea con el plan del presidente Donald Trump para mantener la mayoría republicana en la Cámara Baja de EE.UU. en las elecciones de medio mandato del próximo año.

“Insto a la Asamblea General a tomar medidas sobre la redistribución de distritos del Congreso y la reforma de las peticiones de iniciativa para garantizar que nuestros distritos y la Constitución prioricen verdaderamente los valores de Misuri”, declaró en un comunicado el gobernador.

Este estado del medio oeste de Estados Unidos está actualmente representado por seis republicanos y dos demócratas en la Cámara Baja. El rediseño del mapa electoral, que comenzaría a idearse el próximo miércoles, ayudaría a los republicanos a ganar un escaño, según medios locales.

El representante demócrata Emanuel Cleaver, cuyo distrito sería supuestamente el más afectado por la modificación, condenó en un comunicado las intenciones del gobernador, asegurando que son “un ataque inconstitucional” contra la democracia que “silenciará voces y negará la representación”.

“Al intentar desmantelar el Quinto Distrito, los legisladores estatales estarían intentando acallar las voces de Missouri a favor de un solo hombre a miles de kilómetros de distancia”, agregó en referencia a Trump.

Además del nuevo mapa electoral, el gobernador de Missouri también propuso un plan para debilitar el proceso de iniciativa ciudadana en el estado.

Trump ha instado a los estados gobernados por el Partido Republicano a redibujar sus distritos electorales de cara a los comicios de medio mandato del próximo año, en los que se renueva por completo la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, con el objetivo de mantener la mayoría republicana en ambos.

Por lo general, estos mapas congresionales se actualizan cada 10 años, siguiendo las cifras del censo que Estados Unidos publica al inicio de cada década.

Texas fue el primero en aprobar, esta semana, un nuevo mapa electoral favorable a los republicanos, a pesar de un boicot de los legisladores demócratas, que llegaron a abandonar el estado para retrasar su aprobación.

El estado de California, gobernado por el demócrata Gavin Newsom, una de las principales figuras de la oposición a Trump, respondió recientemente con la convocatoria de elecciones en noviembre para intentar aprobar un nuevo mapa del Congreso estatal favorable a su partido.

Según el resideño propuesto, el Partido Demócrata podría obtener cinco escaños más en la Cámara baja estadounidense en 2026.

