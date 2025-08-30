Nacho Beristáin da como favorito a Terence Crawford ante Canelo Álvarez

El reconocido preparador de boxeo, Ignacio “Nacho” Beristáin, habló este viernes de lo que será el enfrentamiento de Canelo Álvarez ante Terence Crawford del próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, en el que ve como claro favorito al estadounidense por encima del pugilista mexicano.

Durante una conversación reciente para ESPN KnockOut, Beristáin se refirió al enfrentamiento entre Álvarez y Crawford como uno de las peleas más esperadas dentro del boxeo, pero se decanta por Crawford debido a que a lo catalogó como un fuera de serie.

“A Crawford lo he seguido. Me impresionó en una pelea de 10 rounds que lo vi y me enredé en una discusión con Julio César Chávez y un periodista, en la que les discutía que me impresionó mucho Crawford, porque es un peleador sumamente completo. Lo seguí con mucho interés“, explicó.

Beristáin cree que el nivel actual del apodado Bud supera con creces a cualquier rival, lo que lo lleva a anticipar una sorpresiva victoria en Las Vegas sobre el Tapatío.

“Técnicamante Crawford es un poco mejor. No sé si me da esa impresión o el Canelo hace 10 peleas que no noquea a nadie. (…) Me parece, la verdad, un fuera de serie. Lo acabo de ver y me dejó más impresionado, se ve tremendamente fuerte, se ve que se preparó con todo“, añadió.

A pesar del dominio de Crawford que pronostica sobre Canelo Álvarez, Beristáin tiene claro que el resultado de la pelea se definirá por votación de los jueces, aclarando que sería muy difícil que el duelo se termine con un KO.

“No sé si sea por la edad, porque ya soy veterano, pero me quedo con Cawford“, cerró.

Mira la entrevista completa aquí:

Sigue leyendo: