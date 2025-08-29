Abel Sánchez asegura que Crawford no podrá noquear al Canelo Álvarez

El icónico entrenador de boxeo, Abel Sánchez, volvió a hablar sobre el combate que protagonizarán el campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, contra el estadounidense y también campeón Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista para Fighthype, Sánchez resaltó que duda mucho que Crawford pueda poder cumplir con sus expectativas y noquear al Canelo Álvarez debido a que llega a este duelo con una clara desventaja por haber escalado dos divisiones para poder enfrentarlo.

“Para mí, ni siquiera consideraría que Canelo fuera noqueado por Terence. Puede pasar, pero ambos tienen que estar en la misma división de peso. Primero tendrá que vencer a Canelo, y que no le roben a Canelo. No puede ser un regalo. Tendrá que vencerlo para que no haya duda al final. Si la hay, creo que todos saldremos engañados, y él también”, expresó.

Abel también destacó que el Canelo Álvarez tiene una clara ventaja debido a que se ha enfrentado contra boxeadores mucho más potentes que Crawford y que ninguno de ellos le ha causado un verdadero daño; tomó como ejemplo el duelo que tuvo contra el que fue su pupilo, Gennadiy Golovkin.

Primer careo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. Crédito: AP

“De ninguna manera se debería contemplar eso. Gennadiy Golovkin, quien probablemente es uno de los pegadores más duros de su época, no pudo lastimarlo (a Canelo). Bivol, quien es un pegador bastante bueno en un peso más pesado, no pudo lastimarlo. ¿Acaso Gamboa no lastimó a Terence? Estamos hablando de un tipo que es Canelo que ha sido golpeado por los mejores y los más grandes, y nunca ha sido sacudido a ese nivel”, resaltó.

Para finalizar, el reconocido entrenador sostuvo que en caso de poder derrotar al Canelo por la vía del nocaut, este hecho colocaría a Terence entre los mejores cinco pugilistas de todos los tiempos al estar superando al que sería la figura más destacada de los cuadriláteros en los últimos años que ha logrado unificar los cuatro títulos en dos oportunidades diferentes.

“Estaría entre los 10 mejores. Tal vez entre los 5 mejores. Pero entre los 10 mejores, sin duda”, concluyó el entrenador que espera con ansias este duelo entre las dos figuras en la ciudad de Las Vegas.

Este enfrentamiento entre Terence y Saúl se ha convertido en uno de los más esperados en los últimos años debido a la importancia que posee cada peleador en sus respectivas divisiones, por lo que muchos ponen en duda el resultado sobre el vencedor.

